La empresa castellanoleonesa Rivekids se integra en la recién creada Alianza Española de Seguridad Vial Infantil

Entre estas entidades se encuentra la empresa castellanoleonesa Rivekids Technology, dedicada a ingeniería en seguridad pasiva infantil con sede en la capital vallisoletana.

Según han explicado los promotores de esta alianza, se trata de constituir "el foro más importante sobre seguridad infantil que existe en España" y, durante la sesión, se han comprometido a trabajar en mejorar la formación de profesionales, la investigación en esta materia, la información del usuario y la divulgación de la seguridad.

En el acto de presentación, celebrado en el Congreso, ha participado la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, quien ha recordado la mejora que, en los últimos años, se ha producido en materia de seguridad vial. Así, ha señalado que de los 115 menores de 14 años que fallecieron en 2006, se ha pasado a una cifra de 25 muertes en 2015. "No me explico cómo entonces no causaba ese número una gran alarma social", ha indicado.

A su juicio, el gran paso que se dio en esta materia fue el carné por puntos, por lo que ha animado a los componentes de la alianza a proponer medidas, aunque parezca que no vayan a ser entendidas por la sociedad. "Es importante que el legislador vaya por delante", ha indicado Pastor, quien ha recordado las parodias que le hicieron cuando, siendo ministra de Sanidad, propuso incluir mensajes de advertencia en las cajetillas de tabaco, una medida que, a su juicio, ahora todo el mundo comprende.

Por su parte, el director general de Tráfico (DGT), Gregorio Serrano, ha hecho un balance de las medidas que su departamento ha tomado en materia de seguridad infantil y ha destacado la necesidad de mejorar en materia de I+D+i, así como en la información para un buen uso de los Sistemas de Retención Infantil (SRI).

Para Serrano, todavía hay porcentajes muy altos acerca del mal uso de estos sistemas. En concreto, ha comentado que un 25 por ciento de los niños menores de cinco años adelantan su paso del SRI al cinturón de adultos, mientras que un 33 por ciento no lo llevan bien colocado. El director de la DGT ha puesto el foco del problema, sobre todo, en las ciudades pequeñas y pueblos, en donde acceder a la información puede ser más difícil o en los entornos colectivos más desfavorecidos.

En el acto también ha participado el Fiscal jefe de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, quien ha llamado a reformar la Ley de Tráfico y el Reglamento de Circulación para adecuar la actual legislación española en esta materia, tanto a la europea como al momento actual. A su juicio, no se puede tener una norma que exime a los menores de llevar sistemas de retención en el transporte público porque no existen.

MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL EN AUTOBUSES Y MOTOS

Sobre la ausencia de cinturones en otros medios de transporte que no son el automóvil, también han hablado los responsables de estos sistemas. Joan Forrellad, portavoz de fabricantes de SRI en el acto, ha destacado que la mortalidad en menores de 0 a 9 años es similar a la de niños de 10 a 14 en cuanto a accidentes en coche y siniestros en los que los niños son peatones.

Sin embargo, ha indicado que esta cifra se multiplica por cinco cuando los menores de nueve años viajan en motocicleta, ciclomotor o bicicleta. Para evitar este problema, Forrellard ha pedido grandes esfuerzos en buscar nuevos planteamientos y planes de acción, así como llegar a objetivos comunes sobre este tema.

Del mismo modo, Miquel Garrido, especialista en sistemas de retención en transporte público, ha indicado que sólo el 42 por ciento de autobuses cuentan con cinturón de seguridad, un medio de transporte que utilizan al año 550.000 menores durante el curso escolar.

Pero, además, Garrido ha recordado que los vehículos que sí los tienen cuentan con sistemas para adultos, que no sirven para los niños que trasladan. Como propuesta, ha destacado que se premie o incentive a las empresas que cuenten con sistemas adecuados en su plantilla de vehículos.

INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD

La alianza pretende también mejorar en investigación y, para ello propone que se realice a través de la universidad. En este caso se trata de un acuerdo entre tres centros, las politécnicas de Cataluña y Madrid y la Universidad de Zaragoza. Su portavoz, el ingeniero Juan José Alba, ha señalado que su trabajo debe ser independiente y objetivo con el fin de obtener información en dos vertientes: las causas que lo han provocado, para que no se vuelva a repetir, y las lesiones que ha causado, para evitarlas o minimizarlas en futuros siniestros.

Finalmente, los portavoces de todos los partidos en el Congreso en la Comisión de Seguridad y Movilidad Sostenible se han comprometido a que esta materia esté muy presente en las iniciativas de esta legislatura y ha llamado a los actores representados en esta alianza a trasladar todas las medidas que consideren oportunas a la Cámara Baja para que se puedan tramitar y poner en marcha.

