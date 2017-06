Los grupos de las Cortes, salvo el PP, centrarán el debate del Estado de CyL en la corrupción y la falta de regeneración

Los portavoces de PSOE, Podemos y Ciudadanos han señalado que abordarán, en el debate de Política General de Castilla y León que se celebrará los próximos miércoles y jueves en las Cortes regionales, los asuntos de corrupción que se han conocido en lo que el representante del partido 'naranja', Luis Fuentes, ha definido como una "primavera negra".

Las Cortes de Castilla y León han celebrado este lunes la Mesa y la Junta de Portavoces previas al conocido como debate sobre el Estado de la Comunidad, en las que se ha acordado que la sesión comience a las 12.00 horas de este miércoles, 28 de junio, cuando subirá al estrado el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para su intervención inicial. Por la tarde arrancará el intercambio con las intervenciones de los grupos, mientras que a partir de las 13.00 horas de este jueves se debatirán las propuestas de resolución.

Tras esta reunión, los representantes de los grupos parlamentarios han expuesto sus planteamientos antes de la sesión de debate que previsiblemente esté marcada por los supuestos casos de corrupción que afectan a exdirigentes del Gobierno regional, como el exconsejero Tomás Villanueva o a procuradores en activo del PP como el también alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno.

El portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, ha explicado que su Grupo realizará un análisis de la situación de Castilla y León en este año, pero también de lo que "hace el Gobierno regional" y lo que han hecho otros ejecutivos anteriores en relación a los citados casos de corrupción, de los que se han conocido más datos en los últimos meses. Un período al que el procurador de la formación 'naranja' ha definido como la "primavera negra del PP de Castilla y León".

Fuentes ha mantenido su posición de que Ciudadanos ha cumplido ya su parte en el acuerdo con el PP para la investidura de Juan Vicente Herrera al dar su apoyo en la votación, pero ha reprochado la "falta de credibilidad" del presidente regional, así como del presidente del partido, al tiempo que ha reclamado a Herrera que "cumpla su palabra" y respete los acuerdos en lo relativo a apartar de la política a los "imputados" por corrupción política.

"Ciudadanos hemos actuado con responsabilidad, pero Herrera no la tiene, no cumple los acuerdos que firma", ha aseverado Fuentes, que ha lamentado que la ciudadanía tiene que "volver a confiar" en los políticos, por lo que si se firman acuerdos que no se cumplen "eso no servirá para nada".

Ahora, ha reiterado, Ciudadanos planteará "en otras condiciones" las futuras negociaciones que puede emprender con el Partido Popular, en las que, ha precisado, tratarán de "machihembrar" los acuerdos con más "cláusulas de salvaguarda", que se determinarían en su momento, para asegurar que se cumplan debidamente.

Además del incumplimiento en lo relativo a la expulsión de miembros imputados por casos de corrupción, Luis Fuentes ha citado también que el Partido Popular tampoco ha actuado con respecto al punto sobre la regeneración política y la eliminación de los aforamientos, pues considera que "hace 15 días" se vio que "no tenían interés alguno".

Finalmente, ha apuntado que espera que, al contrario que en el debate de política general del año pasado, el Gobierno regional dé cumplimiento a alguna de las resoluciones que se acuerden al final del mismo.

DIMISIÓN DE HERRERA

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, Pablo Fernández, ha reiterado que pedirá la dimisión de Juan Vicente Herrera, ya que los casos de corrupción, "y en especial el que afecta al que fuera uno de sus consejeros desde 2001 e incluso vicepresidente de la Junta" le "deslegitiman" para ejercer el cargo, por lo que incluso ya debería haber presentado su renuncia.

Sin embargo, ha lamentado que el Partido Popular tenga en Castilla y Léon un "cómplice, coadyuvante, bastón y filial" como Ciudadanos, pues se presentó hace unos años como uin partido para "la regeneración de la política" pero ahora hace "todo lo contrario". "Al final se demuestra que por su culpa no hay regeneración ni cambio", ha lamentado.

Pablo Fernández ha interpelado a los miembros de Ciudadanos en relación a que considera que mantienen el acuerdo de investidura con el PP pese a que éste les ha "engañado no sólo una vez", sino en "innumerables ocasiones", por lo que considera que es tanto culpa "del que engaña como del engañado".

Asimismo, ha calificado de "sainete de Arniches" y de "astracanada" que el portavoz de la formación 'naranja' "llore" y se queje de que se ha incumplido el acuerdo de investidura pero no lo rompa e incluso haya prestado su voto la pasada semana para sacar adelante los presupuestos de la Comunidad para 2017.

Antes de las intervenciones de Fuentes y Fernández, tomó la palabra el viceportavoz del Grupo Socialista, José Francisco Martín, quien ha señalado que, aunque esperarán a conocer el discurso de Herrera este miércoles, los socialistas ya saben "cuál es el estado de la Comunidad" y tendrán que rebatir si el presidente de la Junta explica otro "que no sea el que realmente es".

Del mismo modo, ha recalcado que será "imprescindible" hablar y debatir sobre "el problema enorme que la corrupción en la Junta de Castilla y León supone para el avance de la Comunidad".

En términos generales, Fernández ha incidido en que entienden que el presidente de la Junta no ha "estado a la altura" para dar respuesta ante los casos de corrupción y la necesidad de la regeneración democrática, pero tampoco para afrontar problemas como la despoblación.

Por su parte, el viceportavoz del Partido Popular, Ángel Ibáñez, ha aseverado que "sería una pena" que los grupos de la oposición "fíen su suerte" en el debate a un asunto único, como serían los casos de corrupción, pues entiende que lo que "importa a los ciudadanos" son las acciones del Gobierno regional en materia de creación de empleo, la recuperación económica, la garantía de los servicios sociales o también los avances en regeneración democrática.

No obstante, ha terminado por reconocer que la ciudadanía puede estar preocupada por dichos asuntos relacionados de la corrupción, pero ha reiterado que si los políticos sólo se centraran en ellos, sería "imposible" atender las gestiones en la administración del "día a día" de Castilla y León.

"IMPUTADO" O "INVESTIGADO"

En todo caso, ha recalcado que el PP considera que no ha incumplido el acuerdo con Ciudadanos, pues en él figura el término "imputado", cuando la situación actual de los miembros del partido aludidos en la Comunidad es de "investigados".

Por ello, ha a abogado por que los asuntos sustanciados en sede judicial se resuelvan y que los partidos no lleven a cabo "juicios y condenas", pues ha criticado que "otros deben tener estudios de Derecho" y se creen en condiciones ya de "condenar a alguien a todos los males del infierno por estar investigado". Eso sí, ha abogado por "revisar" el pacto, pues puede que en materia "terminológica" no se adapte a la nueva legislación.

