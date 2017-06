El "caos vital" interno y social que enfrenta la mujer, nuevo poemario de Andrea Aguirre publicado por La Penúltima

El "caos vital" interno y social que enfrenta la mujer protagoniza el nuevo poemario de Andrea Aguirre, la más reciente publicación de la editorial vallisoletana especializada en poesía 'La Penúltima', en el que su autora lucha "contra el lenguaje establecido" a través de él mismo.

'Mujer frente al caos' es el resultado de dos años de trabajo de Aguirre, quien ya había comenzado a pergeñar esta obra cuando lanzó su anterior libro, 'El mapa de la existencia' (editorial 'Tigres de Papel'), según ha reconocido en una entrevista concedida a Europa Press.

La publicación fue construida de forma consciente, con poemas creados para este proyecto, y con un hilo conductor propio en el que se realiza un recorrido por diferentes aspectos de la identidad femenina.

Así, el libro se organiza en torno a un primer capítulo que aborda los sentimientos que acompañan a la imposibilidad de ser madre, un segundo que aborda la construcción de la sexualidad femenina frente a situaciones de violencia, un tercero marcado por las ausencias en la vida y un cuarto a modo de conclusión con reflexiones poéticas "sobre esas heridas".

Aunque su método creativo es "sistemático" en todos sus poemarios -con periodos de lectura y reflexión antes de abordar en profundidad la fase creativa-, Andrea Aguirre confiesa que el resultado "siempre es distinto de uno a otro".

"Para escribir necesito calma, mientras escribo no pienso en nada más y una vez terminado tampoco pienso en el resultado para que no me asalte el miedo", ha confesado la poetisa.

Andrea Aguirre se suma así a la lista de nombres que han publicado con el sello vallisoletano de La Penúltima, como Roberto Ruiz Antúnez, Gsús Bonilla, Maribel Tena, Jacob Iglesias o Jorge Molinero. En este sentido, ha destacado el "trabajo muy cuidado" de esta editorial, con la que se ha sentido "arropada" durante los varios meses que ha llevado el proceso de edición.

