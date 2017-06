El PP afirma que "parece que Mariví Monteserín ha venido aquí a jubilarse"

El último caso es el posible retraso en la apertura de la nueva sede de la Escuela de Arte, lo que hizo que varios portavoces le pidieran a la alcaldesa una reunión para conocer de primera mano el asunto. "Ella dice que no la convoca porque hay ningún problema cuando si la escuela no se inaugura en septiembre no vale que lo haga en octubre o noviembre, quedará para el siguiente curso", ha indicado Rodríguez de la Torre.

El portavoz del PP ha asegurado que Monteserín "se deja lelvar por la inercia y eso es muy grave". "Tiene una responsabilidad para reconocer lo que pasa que no está tomando. No detecta los problemas o es que no los quiere resolver", ha dicho.

En este sentido Rodríguez de la Torre ha señalado que las soluciones que se le presentan a la alcaldesa avilesina son "abrir los ojos, escuchar a su grupo, que imagino que le digan algo, y escuchar a la oposición y los vecinos".

Consulta aquí más noticias de Asturias.