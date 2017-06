Chema Madoz invita a conservar un "retazo" de las películas con su imagen para el cartel de Muces

Así lo ha asegurado durante la presentación del cartel que se ha desarrollado este jueves en el Ayuntamiento de Segovia. La duodécima edición de la muestra va a tener lugar en la ciudad entre el 15 y el 21 de noviembre.

En la imagen elaborada por el artista aparece la ventanilla de una taquilla de cine, con un expedendor de entradas del que sale un trozo de rollo de película. Madoz lo ha descrito como una composición "muy aérea", con la idea de que sea "intervenida" con textos y otros elementos, aunque también con el propósito de dejar espacio a la imaginación.

Por su parte, el director del festival, Eliseo de Pablos, ha ensalzado el "punto retro" del cartel. Una composición que tiene "más relevancia" en un tiempo dominado por el carácter digital, ha agregado.

Aunque no ha avanzado detalles de la programación de la Muces de este año, De Pablos ha garantizado que tendrá algunas novedades, para intentar mejorar. No obstante, no habrá cambios radicales, puesto que ha apostado por un modelo "posicionado" y que "funciona".

El director ha remarcado el "buen año" que vive el cine. No en vano, muchos de los grandes cineastas europeos cuentan con producción en 2017, como ha puntualizado De Pablos.

Mientras, la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, ha reconocido la labor de Madoz, como un artista que "no capta fragmentos de la realidad", sino que "crea la realidad que quiere capturar". La regidora lo ha definido como uno de los "grandísimos" artistas conceptuales del panorama nacional, con estilo "único" y una "marca personal".

