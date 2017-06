Sanidad mantiene este miércoles la alerta de nivel 1 ante la previsión de altas temperaturas en Asturias

Este nivel de bajo riesgo establece que es preciso protegerse frente a las radiaciones solares y las elevadas temperaturas, y recomienda mantenerse hidratado y evitar el consumo de bebidas alcohólicas. También subraya la conveniencia de almacenar en frío los alimentos, ya que con el calor aumenta el riesgo de brotes alimentarios, indican desde el Gobierno asturiano en nota de prensa.

Los días de calor intenso obligan al cuerpo humano a un esfuerzo de adaptación para mantener la temperatura corporal en los límites normales: se suda más, las venas se dilatan, se pierden sales minerales, etc. Este esfuerzo es mayor durante una primera ola de calor, ya que el cuerpo aún no está acostumbrado, y también cuando esta situación se prolonga, si los días y las noches son cálidos, porque al organismo no tiene tiempo para recuperarse, o cuando la humedad es muy alta y no hay viento ni brisa.

Los problemas de salud asociados a las elevadas temperaturas pueden evitarse si se bebe mucha agua o líquidos sin esperar a tener sed, salvo si existe contraindicación médica; y se evitan las bebidas alcohólicas, café, té o cola, y las muy azucaradas.

También se recomienda permanecer en lugares frescos, a la sombra y si es posible pasar al menos dos horas en algún sitio climatizado; tomar una ducha o baño fresco; bajar las persianas para evitar que el sol entre directamente; no abrir las ventanas cuando la temperatura exterior es más alta; o evitar usar máquinas y aparatos que puedan producir calor en las horas de más temperatura.

Del mismo modo, ayuda a combatir el calor realizar comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor (ensaladas, frutas, verduras, gazpachos o zumos); evitar las actividades en el exterior, sobre todo si son intensas, durante las horas más calurosas; así como mantenerse a la sombra, usar ropa ligera y de color claro, protegerse del sol y llevar sombrero si se está a la intemperie.

Utilizar calzado fresco, cómodo y que transpire; reducir la actividad en las horas de máximo calor; protegerse del sol y beber abundantemente bebidas para reponer los líquidos y las sales perdidas por el sudor; con especial atención a personas mayores, enfermos y niños, son otras de las recomendaciones.

En el caso concreto de niños de 0 a 4 años, es preciso cerciorarse de que beben mucho líquido y se aconseja vestirlos con ropa clara y ligera y no dejarlos nunca solos en automóviles.

