El dominicano acusado de descuartizar a un compatriota en Lleida dice que no mató "a nadie"

El hombre dominicano acusado de descuartizar a un compatriota en Lleida y tirar el cuerpo al río Segre en junio de 2011, C.J.S. ha negado los hechos este lunes en el juicio en el que Fiscalía pide para él trece años de prisión: "En ningún momento he matado a nadie", ha asegurado ante el tribunal.

En la vista con tribunal popular, que acoge la Audiencia de Lleida y que está previsto que se alargue el viernes, el acusado ha relatado que se marchó a su país tres días después del crimen porque no tenía papeles, y lo ha contado así: "Yo me quería ir de aquí porque no tenía papeles, tenía orden de expulsión".

La Fiscalía ha pedido para el acusado casi trece años de prisión -doce años y medio por homicidio y cinco meses más por profanación de cadáver- y dos años de prisión para el compañero sentimental de su hermana, O.C., de 34 años, acusado de encubrimiento al considerar que le ayudó a huir del país, comprando un billete de avión y acompañándolo en coche hasta el Aeropuerto de Barcelona.

C.J.S. ha negado que hubiera amenazado en alguna ocasión a la víctima -que vivía en un piso de un bloque ocupado en la calle Paer Casanovas en el que él ocupaba otra vivienda- y ha apuntado que no les unía ninguna relación, aunque ha reconocido que había discutido con el fallecido por varias prendas de ropa.

Un responsable del área de investigación de los Mossos d'Esquadra que ha declarado en el juicio ha mostrado fotos en el aeropuerto del acusado y de su cuñado y parte del archivo fotográfico de la investigación que incluye los restos de la víctima que aparecieron en el río Segre, repartidos entre el embalse de la Mitjana y los canales de Serós y Utxesa.

El responsable del àrea de investigación ha remarcado que el acusado cometió el crimen en la vivienda de la víctima -en el tercer piso de un bloque ocupado en la calle Paer Casanovas- y lo arrastró por la escalera hasta el primer piso, en el que él vivía, y supuestamente fue allí donde lo descuartizó y lo metió en una maleta para tirarlo al río.

Consulta aquí más noticias de Lleida.