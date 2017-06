El Consejo de Igualdad de Oviedo insta al Gobierno central a destinar 120 millones contra las violencias machistas

"No admitimos rebajas, ni más dilaciones. Entendemos que no es negociable el precio de la vida de las mujeres. Y por eso hoy y ahora, en el Ayuntamiento de Oviedo, al igual que en otros muchos ayuntamientos de toda España, se está dando lectura a este manifiesto, como primer aviso de la decisión tomada por quienes no vamos a tolerar la inactividad, la indiferencia o la incompetencia de los poderes públicos a la hora de actuar con celeridad y eficacia para frenar la violencia machista", señalan en el escrito.

Además, reprochan que los Presupuestos Generales del Estado de 2017, de próxima aprobación, la partida asignada a financiar la lucha contra las violencias machistas asciende a "poco más de 31 millones de euros", lo que supone "un 0,00011% del total del presupuesto y un 10 por ciento menos que hace siete años".

"Ello significa que se sigue sin asignar ni un euro a la prevención en los ámbitos educativo, sanitario y de medios de comunicación, que no se atiende la violencia sexual como prevé al Convenio de Estambul desde 2014. Implica que no se mejore la respuesta judicial y no se cubra el coste de los servicios jurídicos, psicológicos y sociales en las Entidades Locales establecidos en la Ley de Igualdad. Significa que ese Pacto de Estado nacerá muerto", advierten.

En declaraciones a los medios, la presidenta de Mujeres Jóvenes de Asturias, Munia Braña, ha alertado de que en lo que va de año se han producido tantos asesinatos de mujeres como en todo 2016, una tendencia que se mantiene cada año en lugar de reducirse. De este modo, ha incidido en la necesidad de dotación presupuestaria para desarrollar medidas efectivas de prevención y control que hagan frente a la violencia de género.

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Somos, marca local de Podemos en el Ayuntamiento de Oviedo, Ana Taboada ha aprovechado para recriminar la ausencia del PP en la lectura del manifiesto. "El compromiso contra la violencia debe plasmarse en el presupuesto", sostiene, afirmando que la ausencia evidencia la deriva "machista" de los 'populares'.

