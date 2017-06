Jack Black: "Hemos hecho un 'Jumanji' diferente al original, con cosas que no se han visto antes"

Los actores y músicos Jack Black y Nick Jonas, dos de los actores de "Jumanji. Wellcome to the jungle", han presentado hoy en Barcelona la secuela del mítico filme Jumanji, y han explicado que "es muy diferente del original" porque "se ha hecho a otro nivel y tiene más en cuenta el entorno selvático".

Black, famoso por su papeles en Alta fidelidad, Bernie o Kung Fu Panda, interpreta a uno de los personajes principales de la nueva entrega de la película que en 1995 protagonizó Robin Williams. Nick Jonas, exmiembro de Jonas Brothers, tiene un papel secundario, pero también ha acudido a Barcelona a promocionar el filme, en el marco de Cine Europe, el congreso anual en el que las 'major' estadounidenses presentan sus nuevos trabajos ante los distribuidores europeos.

Ambos han insistido en que la nueva película es muy diferente a la primera y que no defraudará porque han dado lo mejor posible de sí mismos, conscientes de que Jumanji "forma parte de la cultura popular" y mucha gente está expectante ante esta nueva entrega, según Jonas.

Jumanji (1995) narraba las aventuras de unos niños que eran absorbidos por un juego que les transportaba a un mundo de pesadilla del que no podían salir si no llegaban al final de la partida. "La película original es magnífica, pero esta nueva narra cosas diferentes que no se han visto antes", ha aclarado Black, que interpreta al avatar de una chica adolescente.

"Yo soy una joven que se sumerge en el juego y se convierte en mí. Soy su avatar, es decir, su cuerpo, algo que a ella no le gusta porque deja de ser la chica más popular del instituto para convertirse en un hombre de mediana edad", ha explicado. Una transformación que tiene moraleja porque, tal como dice Black, "no hay que juzgar a la gente por su físico, sino por lo que tiene dentro".

Nick Jonas ha evitado hablar de su personaje para no desvelar la trama y tan solo ha dicho que es alguien que "ayuda a los protagonistas en su viaje y que, a su vez, es ayudado por ellos".

Jonas ha recordado que vio la película original con cuatro o cinco años junto a su padre y que es un gran admirador de este filme mítico.

"Es un reto para mí formar parte de este proyecto y estar acompañado de un grupo de actores tan maravilloso", ha dicho el joven intérprete, que trabaja en Jumanji: Welcome to the jungle junto a Dwayne Johnson y Kevin Hart. "Es una película que combina acción y comedia de una manera muy equilibrada y que os va a encantar", ha concluido Nick Jonas.

Los dos actores del filme, que se estrenará el próximo mes de diciembre, estarán esta semana promocionando su trabajo ante los distribuidores europeos en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB)