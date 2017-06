Las dudas sobre el incendio en la Grenfell Tower de Londres: la reforma, las quejas previas...

"Las obras de mejora de la Grenfell Tower han convertido nuestro edificio en una trampa". Son palabras de 2014 del llamado Grenfell Action Group, un colectivo de residentes que desde cuatro años antes venía denunciado las condiciones del edificio de 24 plantas que ardió el miércoles, sobre todo en materia de prevención de incendios. "Todas nuestras advertencias cayeron en saco roto", dijeron tras la tragedia.



En el punto de mira están, además, todas las empresas que participaron en la reforma de la torre que terminó el año pasado, entre ellas, la contratista Rydon —que se llevó el contrato de 10 millones de libras (11,4 millones de euros) de Kensington and Chelsea TMO (KCTMO), organización que gestiona un parque de 10.000 viviendas en la zona, incluida esta torre— y el estudio de arquitectura Studio E, que supervisó la reforma, según The Guardian.



El revestimiento utilizado para la fachada en la reforma está bajo sospecha. Precisamente, en el proyecto inicial se indicaba que este se diseñaría "cuidadosamente" con el fin de mejorar el aislamiento y prevenir el recalentamiento del edificio en verano. Y se planeó usar el zinc como material principal; después, hubo cambios y en 2014, según Buzzfeed, se optó por el aluminio. El fabricante de paneles elegido fue Reynobond.



Finalmente, según desveló la BBC, se escogió la versión menos resistente al fuego dentro de la gama existente de paneles del tipo ACM (aluminio), una que tenía núcleo de polietileno (PE); por su parte, la más resistente incluía "un núcleo mineral ignífugo" (FR). La empresa Harley Curtain fue la que instaló los bloques cobrando 2,6 millones de libras (2,9 millones de euros). La contratista se había ocupado antes de trabajos similares en torres de Lambeth y Newham, en los suburbios.

Según la cadena pública, no es la primera vez que este material (PE) se convierte en el protagonista de incendios similares. Por otro lado, lo que se pretendía con la reforma era que el edificio, construido en 1974, tuviera una "fachada ventilada" (rainscreen), es decir, un revestimiento que sirviera de aislante térmico y que drenara, y para este fin se deja una cámara de aire interna. Ese hueco, según algunos expertos, pudo causar de forma añadida un "efecto chimenea".

Se cree que el fuego comenzó en la planta cuatro, pero aún se desconocen los motivos, aunque la Policía no tiene constancia, de momento, de que fuera intencionado. A todo lo mencionado hay que añadir que la torre no tenía instalado un sistema de aspersores para el fuego; según The Independent, instalarlo costaría unas 200.000 libras (228.000 euros). La CNN apunta, asimismo, que muchos residentes no escucharon las alarmas.



"Es demasiado pronto para especular con la causa del incendio y con lo que contribuyó a su propagación. Cooperaremos plenamente con las autoridades", ha dicho la KCTMO. El balance de muertos ya alcanza las 30 personas, aunque se espera que crezca.