Al menos cinco personas heridas en un tiroteo en Virginia, incluido un congresista republicano

Al menos cinco heridos en un tiroteo después de que un hombre haya abierto fuego con un arma automática durante la celebración de un acto benéfico en Alexandria, en Virginia. Entre los heridos se encuentra el jefe del grupo parlamentario republicano, Steve Scalise, que se encuentra estable.

El tiroteo se produjo, según las informaciones preliminares aportadas por testigos y por la Policía, durante un entrenamiento de béisbol de miembros del Partido Republicano.

El legislador republicano Mo Brooks estaba presente en el lugar en el momento del tiroteo y relató a la cadena CNN que, además de Scalise, cree que hay al menos otros cuatro heridos, aparentemente asesores del congresista y personal de seguridad. De acuerdo con Brooks, el autor del tiroteo portaba un rifle y disparó decenas de veces.

"Un tipo... se acercó a nosotros preguntando si éramos Republicanos o Demócratas", recuerda el también congresista republicano Ron DeSantis que también se encontraba en la práctica de béisbol. El senador Rand Paul, que también se encontraba en el campo ha explicado que las ráfagas han durado cerca de diez minutos.

"Estamos profundamente entristecidos por esta tragedia", afirmó el presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien hoy cumple 71 años, en un breve comunicado divulgado por la Casa Blanca.

La Policía ha confirmado a través del perfil en la red social que el sospechoso está entre los cinco heridosy también ha sido trasladado a un hospital.

APD Chief Michael Brown updated media. 5 transported to local hospitals, including suspect. We will not ID victims or suspect right now. pic.twitter.com/pPYlqEjACM