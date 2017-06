La noche de San Juan dirá 'No es no.El alcohol no es una excusa' a las agresiones sexistas en 13.000 vasos reutilizables

La capital vallisoletana aprovechará la celebración de la noche de San Juan, que tendrá lugar el viernes 23 de junio, para lanzar un mensaje en contra de las agresiones sexistas a través de 13.000 vasos reutilizables con el lema 'No es no. El alcohol no es una excusa'.

Esta es una de las principales novedades previstas para la celebración de la noche de San Juan en la que, según ha explicado el portavoz de la Asamblea Popular de Fiestas de Valladolid, Víctor Sánchez, sólo se repartirán vasos reutilizables en un compromiso también con el medio ambiente y con esa lucha contra las agresiones sexistas que, "por desgracia", se pueden dar en estas situaciones.

Los 13.000 vasos reutilizables se repartirán en los dos espacios en los que se desarrollará la noche de San Juan como la zona de la chopera, que acogerá los conciertos de Lujuria y La Regadera, que compartirán cartel con músicos locales como Divertimento Folk, Mrs. Misery, Heaven or Hell y Debakle, con la madrileña Dj Marta como colofón de la fiesta.

Estos conciertos en la zona de la chopera comenzarán a las 19.00 horas con los grupos locales a los que seguirán Lujuria, a las 00.15 horas; La Regadera, a las 01.45, y Dj Marta, a partir de las 03.00 horas.

En el segundo escenario, instalado en las pistas deportivas donde tendrá lugar el encendido de la tradicional hoguera a las 00.00 horas, habrá un encuentro de bailes latinos a las 20.00 horas y una sesión de música electrónica que comenzará a las 22.00 horas con Artillería Studio, Héctor Pan, Unicorn Riders, Bethsaida Fritis, Beny Juniors, Diego Mez, Viti Larios, Gordo y Flaco, Félix Pérez, Beatnoiser, Camilo Duke, Nacho Wax y Kury.

A esta "extensa" programación presupuestada en 41.941 euros, similar a otros años, se sumarán otras actividades con la playa de Las Moreras como punto central y entre las que destaca una exhibición de graffiti a las 17.00 horas a la que seguirán, una hora después, dos actividades, la representación del montaje para niños 'El tesoro de Roal Dahl', a cargo de Liberalia Teatro, y un pasacalles amenizado por los dulzaineros 'Los del Valle'.

La fiesta seguirá a las 19.00 horas con una exhibición de danzas urbanas a cargo del colectivo 'Fresas con nata'.

Para la concejal de Cultura y Turismo, Ana Redondo, se trata de una programación "extensa, abierta e interesante" que ha apostado por la "variedad y por el mestizaje" y que ha contado con la participación de los colectivos sociales para buscar la máxima implicación de los vallisoletanos en una fiesta "tan popular y enraizada" en la cultura de la ciudad.

Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes, Alberto Bustos, ha destacado la "variedad" y "diversidad" de una programación diseñada "para todos los públicos y para todas las edades" y ha aprovechado la ocasión para hacer un nuevo llamamiento a la "buena convivencia" y al respeto por la salud de uno mismo, de los demás y del entorno.

Bustos se ha mostrado convencido de que la programación de actividades para todas las edades y el fomento de prácticas saludables permite reducir el consumo de alcohol entre los más jóvenes, como se ha producido, según ha defendido, en las anteriores fiestas patronales, si bien ha asumido que la noche todavía es un "terreno por conquistar" en la lucha contra la ingesta de alcohol por parte de los menores de edad y por un consumo responsable de los mayores.

"A ver si somos nuevos en esta ciudad y antes no existía -el consumo de alcohol de menores-", ha ironizado Bustos ante las críticas de la oposición sobre el consumo de alcohol en la calle. Dicho esto, ha hecho especial hincapié en la necesaria colaboración de los establecimientos para evitar la venta de alcohol a los menores a los que ha recordado que hay "otras alternativas" para divertirse.

La fiesta de la noche de San Juan de 2017 ha contado también con la colaboración de la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Valladolid a través de un concurso entre los alumnos para diseñar la imagen y cartel de las actividades que ha ganado Rocío Gómez Magaña, que ha conseguido un premio de 300 euros en material de dibujo y pintura.

El director de la Escuela ha agradecido al Ayuntamiento la oportunidad que ha supuesto poder participar en un evento de la ciudad y ha abogado por mantener este tipo de iniciativas en el tiempo ya que esta institución está abierta a "colaboración de cualquier tipo".

