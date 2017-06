Pedro Rivera explicará en la Asamblea el uso de aeronaves de emergencia por parte de personal ajeno al servicio

La Junta de Portavoces ha ordenado hoy el calendario parlamentario para la próxima semana en el que ese mismo jueves por la tarde habrá una sesión de control a miembros del Consejo de Gobierno con interpelaciones sobre las razones por las no se han realizado las directrices generales para la cesión de uso de bienes inmuebles patrimoniales, razones por las que no se han puesto en marcha las medidas sobre el estudio epidemiológico en La Unión-Cartagena para detectar los efectos sobre la salud de metales pesados tóxicos de suelos contaminados, razones por las que se han aprobado los nuevos programas de Empleo Público Local y por las que no se está asumiendo el coste de la competencia autonómica según el artículo 36.1.c de la Ley 7/1985 de 2 de abril.

En la sesión matutina del Pleno habrá debate y votación de mociones sobre estudio y toma en consideración de identificación de los tramos más peligrosos en la red de carreteras de la Región y señalización y sustitución de los guardarrailes para motocicletas y ciclomotores, de Ciudadanos, regulación del procedimiento de mantenimiento de los ascensores e inspección periódica de los mismos, de Podemos; estudio y toma en consideración de incremento de los recursos económicos y humanos en la atención quirúrgica del Servicio Murciano de Salud en período estival, del PSOE.

También se debatirán mociones sobre la solicitud al Gobierno de la Nación de permiso para navegación de barcas neumáticas y piraguas entre el puente de Hierro de Cieza y el azud de Ojós, del PP y estudio y toma en consideración de creación de un órgano que reúna a todos los cónsules oficiales establecidos en la Región, también de los 'populares'.

La actividad semanal comenzará el lunes con

la reunión de la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo, con el debate de mociones sobre el estudio y toma en consideración de la elaboración de un Plan regional para el desarrollo de la impresión 3D mediante promoción y difusión, de Ciudadanos; solicitud al Gobierno de la Nación de publicación del estudio integral sobre accesibilidad de personas con discapacidad o movilidad reducida de la red ferroviaria, de Podemos; estudio y toma en consideración de creación del distintivo empresa flexible, del PP y apoyo a la conservación de las minas de Mazarrón, del PSOE.

El martes 20 habrá una nueva reunión de la Ponencia para la reforma del Estatuto de Autonomía, a las 9.30 horas, y a las 11 otra, de la Comisión especial de Empleo, para la redacción de sus conclusiones.

El miércoles, 21 de junio, a las 9.30 horas, se reunirá la Comisión especial de Pobreza y Exclusión Social, para la comparecencia del presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, Joaquín Hernández Gomáriz. Ese mismo día, a las 11 de la mañana, se reunirá la Comisión de Educación y Cultura, para el debate de mociones sobre el acceso de los menores de edad a los espectáculos públicos, de Ciudadanos; estudio y toma en consideración de medidas para abordar la situación de la comunidad gitana en el ámbito educativo, de Podemos; estudio y toma en consideración de dotación económica para la remodelación integral del instituto Isaac Peral de Cartagena, del PSOE y solicitud al Gobierno de la Nación de desarrollo de iniciativas de Educación en Igualdad entre niños y niñas para promoción de la igualdad de oportunidades, del PP.

También el miércoles se reunirá la Junta de Portavoces, a las 12.30 de la mañana, y a las 13.30 lo hará la Mesa de la Comisión de Asuntos Generales, Institucionales y de la Unión Europea, para el análisis de las enmiendas presentadas a las proposiciones de ley de Parejas de hecho de la Comunidad Autónoma, formulada por el PSOE, y de Participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de la Región de Murcia, de PP, PSOE y Ciudadanos.

