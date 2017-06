La Diputación convoca otro año más la Beca de Economía José Antonio Martín Boadilla

El importe de la beca alcanza los 8.000 euros que se abonarán, el 50 por ciento tras la concesión de la misma y el 50 restante tras la entrega del trabajo realizado, conformado por el Director del mismo.

Así, podrán optar a la Beca todos los universitarios españoles que cursen el último año de estudios superiores de Economía (Licenciatura, Grado) en una universidad pública o privada de Castilla y León durante el curso 2017/2018, o hayan finalizado dichos estudios en el curso académico 2016/2017. Asimismo, no se admitirán aspirantes que provengan de otras licenciaturas, cursen o hayan cursado un Máster en Economía.

Los interesados podrán presentar las solicitudes finaliza el 30 de junio de 2017 y el plazo de entrega del trabajo definitivo el 26 de enero de 2018.

Esta beca es fruto del convenio que una palentina, María Ángeles González Mena suscribió con la Institución Provincial para honrar así la memoria de su esposo, el profesor José Antonio Martín Boadilla.

En concreto, esta es la sexta convocatoria de la beca y la profesora palentina está animada a continuar con ella y a darle la importancia que merece, porque como apuntó en una reunión "la economía aplicada es una parte de la ciencia económica que utiliza los conocimientos teóricos de ésta para examinar problemas prácticos y buscar soluciones a los mismos", por lo que se desenvuelve muy bien en el plano de las políticas públicas, las finanzas y la marcha concreta de los negocios.

Así, espera que la beca no quede desierta jamás, "si un trabajo no llega a la valoración más alta del jurado se debe abrir el camino a otro, que quizás no tan brillante aporte interés", pues entiende que "lo más importante es que los jóvenes se adentren en ese mundo".

