Tequila: "El público se tomó con demasiada indiferencia nuestra disolución"

Alejo Stivel y Ariel Rot consiguieron, hace ya 40 años, crear una de las bandas de rock en español más exitosas de todos los tiempos. Tres décadas después de su disolución, Tequila regresa para tocar en 4 conciertos muy especiales para sus miembros: Málaga (16 de junio), Barcelona (24), Madrid (29) y Murcia (30).

¿Cómo han vivido este regreso? ¿Tenían ganas de volver?

Ariel Rot (A. R.): Sí, por supuesto. Para reunirnos se tienen que juntar sobre todo las ganas, entre otros cuantos motivos: ganas de tocar, recuperar el repertorio y que nuestros proyectos nos lo permitan.

¿Fue difícil hacerse un hueco hace 40 años, cuando comenzaron?

Alejo Stivel (A. S.): Nosotros teníamos unas ganas avasalladoras, una energía tan grande que nos pareció fácil. El camino fue muy rápido, enseguida empezamos a llenar conciertos. Después, con los años, valoras cosas que las dabas por hecho en esa época.

Cuando llegaron, el rock que se hacía entonces era el urbano de Topo o Barón Rojo. Eran un rara avis...

A. R.: Nosotros teníamos ese desparpajo que te da la juventud y esa sensación de que puedes con todo. Ser fideo de otra sopa nos hizo más fuertes.

Pero, dejando aparte ese impulso adolescente, ¿imaginaban el éxito?

A. S.: Sí, quizás por la inconsciencia adolescente creíamos que era nuestro destino, aunque suene petulante y absurdo.

A. R.: Cuando llegamos de Argentina no conocíamos ni siquiera la ciudad y nuestro objetivo directo no era triunfar, sino tener una banda y un local. Disfrutábamos cuando éramos una banda de barrio.

¿Sintieron el peso de Tequila cuando emprendieron otros proyectos?

A. R.: Plantearse repetir la popularidad que tuvimos con Tequila no se la recomiendo a ningún grupo que empieza, es frustración total [risas]. Tuve suerte con Los Rodríguez. Sin llegar al fenómeno masivo, ocupamos un lugar importante.

¿Existía condescendencia por parte de la industria? Quizá pensaban que eran unos juguetes rotos...

A. S.: Había un poco esa sensación, pero nos supimos reciclar y lo seguimos haciendo también a día de hoy.

A. R.: A nivel de negocio no teníamos especial buena fama. Con Los Rodríguez, que fuéramos dos ex Tequila no era un punto a favor. A mi gusto, el público se tomó con demasiada indiferencia la separación de Tequila, pero luego el tiempo puso al grupo en el lugar donde tiene que estar por derecho.

¿Creen que les costará volver a la energía de sus conciertos después de tantos años?

A. S.: Bueno, dosificamos un poco más, en ese momento tocábamos 25 minutos y parábamos porque no podíamos más...

A. R.: Teníamos exceso de entusiasmo [risas].

Después de estos cuatro conciertos, ¿vuestro público puede esperar algo más? ¿Es una despedida?

A. R.: No queremos llamarlo despedida, eso lo estamos guardando para hacer la gira de despedida, que es todo un género en sí misma [risas]. No lo anunciamos así. Ahora Alejo saca un disco, no sabemos si se va a dar o no…

A. S.: Somos muy sobrios, cuando disolvimos Tequila no hicimos rueda de prensa ni concierto de despedida, nos fuimos a la francesa. No creo que hagamos despedida si no es en el Madison Square Garden de Nueva York [risas].