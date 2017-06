El expresentador de Top Gear, Richard Hammond, hospitalizado tras un accidente de coche

El famoso ex presentador de Top Gear, Richard Hammond perdió el control del coche mientras rodaba con un Rimac Concept One (el coche eléctrico con mayor potencia del mundo) en Suiza. Hammond tuvo que ser trasladado al hospital por varias fracturas, pero se libró de lo peor: pudo salir del coche antes de que este empezar a arder.

Aún no se conoce el pronóstico exacto, pero gracias a la rápida intervención de los médicos, el expresentador fue evacuado rápidamente hasta el centro hospitalario. El coche se salió de la carretera en una curva de forma violenta y ardió tras sufrir un par de explosiones.

El equipo de The Grand Tour, la serie que estaba grabando, se había trasladado hasta Suiza, para participar en una subida en Hemburg. Una prueba en carreteras públicas en las que Hammond probaría el Rimac Concept One. Este vehículo, desarrollado por una empresa croata, es un superdeportivo eléctrico que entrega más de 1.000 CV de potencia, acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y supera los 300 km/h. Es un coche muy exclusivo, del que se producirán muy pocas unidades.

Asimismo, el propio presentador quiso lanzar un mensaje desde el hospital para calmar a sus fans, familiares y amigos, a través de Twitter.

Video from @richardhammond direct from his hospital bed: https://t.co/lAHxpFnQTP