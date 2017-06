Estrella Damm estrena 'La vida nuestra' con Tyrion Lannister de 'Juego de Tronos'

Estrella Damm ha presentado este lunes su tradicional cortometraje con el que señala, otro año más, el inicio del verano. Los anuncios de la marca tradicional catalana no dejan de sorprendernos, pero en esta ocasión la estupefacción ha sido aún mayor:

Peter Dinklage, tan conocido como Tyrion Lannister de Juego de Tronos, se ha presentado al acto junto con el director Raúl Arévalo y los actores Álvaro Cervantes (Los últimos de Filipinas), Ingrid García-Johnson (Zona hostil) y Marcel Borràs (Polseres Vermelles) para presentar ‘La vida nuestra’.

Dinklage: "Me avergüenza mucho la persona que está liderando nuestro país"De esta manera, todos los figurantes del nuevo cortometraje no han faltado a la cita en la Antigua Fábrica de Estrella Damm, donde el público, curioso ante el hecho de estar frente a una estrella internacional, no ha dejado de interpelar.

Dinklage, preguntado por si se atrevería a pronunciarse sobre el referéndum, ha respondido: "Supongo que te has dado cuenta que estás hablando con un norteamericano, soy de un país que está cortando lazos con todo el mundo por culpa de nuestro presidente. Me avergüenza mucho la persona que está liderando nuestro país. Es un placer salir de allí para estar hoy aquí pero no quiero hablar de política en un lugar que no conozco bien por mí mismo, no quiero ser malinterpretado. Puedo hablar de mi propio país y, en ese sentido, pido perdón".

Sin embargo, Dinklage no ha sido el único en expresarse, Raúl Arévalo también ha explicado que el rodaje fue intenso pero muy "rodado". "Quisimos hacer la fiesta mediterránea en un sitio distinto, con más naturaleza pero que se viese el mar. Encontramos esos jardines y me parecieron perfectos. Ahora no estoy trabajando en una comedia precisamente pero estoy abierto a un proyecto como el de este corto, naturalmente", ha afirmado.

Álvaro Cervantes, actor principal del cortometraje, ha declarado que le interesa mucho la trama de este corto porque "no es un historia de amor al uso". Además, ha declarado que un personaje como el suyo es muy "rico".

También se ha percibido una gran complicidad entre Ingrid García-Johnson y Marcel Borras, que han bromeado sobre las relaciones del siglo XXI.

Sinopsis de ‘La vida nuestra’

En la nueva producción de Estrella Damm, Cervantes interpreta a un joven que se ha ido a vivir por motivos profesionales a Ámsterdam, dejando atrás a su novia (Íngrid García-Jonsson) y a uno de sus mejores amigos (Marcel Borràs). La estrella norteamericana Peter Dinklage, que en el cortometraje encarna al detective Chad Johnson, será determinante en la decisión que cambiará la vida del joven protagonista.

Como en sus anteriores cortometrajes, en ‘La vida nuestra’ Estrella Damm ha contado con la dirección de Raúl Arévalo ('Tarde para la ira'), ganador del Goya a la mejor dirección novel en la última edición de los Premios de la Academia.

Se trata de un corto que cuenta con un equipo de lujo acompañado de la banda sonora original de AronChupa, a partir del tema ‘Don't fight it (feel It)' compuesto por Sam Cooke.

