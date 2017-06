Podemos baraja al ex Jemad Julio Rodríguez como sustituto de Carmena en las municipales

Podemos prefiere que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, repita como candidata de Ahora Madrid en las próximas elecciones municipales, aunque no niegan que se hayan puesto encima de la mesa otros nombres, como el del exjefe del Estado del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) José Julio Rodríguez como aspirante en el caso de que la regidora se retire.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la formación morada, después de que varios medios de comunicación anunciaran este tarde la posible candidatura del exgeneral. No obstante, aseguran que este nombre, como el de otros, se han barajado de forma no oficial y en conversaciones privadas.

"No es momento de hablar de candidatos, es el momento de alabar la buena gestión del Ayuntamiento de Madrid en el que gobernamos. Y cuando toque ojalá Carmena se quiera volver a presentar. De momento, no abordamos una posibilidad que no sea que repita Manuela", han señalado las mismas fuentes.

Cuando toque, ojalá Carmena se quiera volver a presentarDesde el entorno del partido en Ahora Madrid también son favorables a que la alcaldesa se quede una legislatura más, algo que ella ha prometido que no hará. No obstante, confían en que en estos dos años hasta que termine su mandato cambie de idea, como así lo hizo cuando finalmente decidió presentarse en 2015.

Por otro lado, no son partidarios de que se hable de posibles aspirantes a sustituir a Carmena, e indican que el de Julio Rodríguez es otra opción más, después de lanzarse también el del abogado Baltasar Garzón o el la propia portavoz municipal, Rita Maestre, "que no dejan de ser globos sonda".

Aseguran también que estos movimientos no se materializarán al menos hasta después del verano y cuando llegue el momento el candidato deberá contar con el visto bueno de la alcaldesa de Madrid.

Igualmente, recuerdan que en una candidatura de unidad popular como Ahora Madrid, con primarias abiertas a toda la ciudadanía, con diversos actores políticos, asociaciones e independientes un único partido, aunque sea Podemos, no puede marcar "sin consenso" la cabeza de lista de un enclave tan importante como la capital de España.

