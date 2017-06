Javier Sierra desvelará 'Los misterios del temple' el martes dentro de la Feria del Libro de Caravaca

Sierra disertará sobre uno de los temas que más han interesado al autor a lo largo de su carrera como investigador de temas esotéricos e históricos, como es la leyenda templaria, habida cuenta de la profunda relación de la Orden del Temple con la ciudad de Caravaca. El escritor también hará un breve recorrido por la localidad y su feria del libro.

El autor se encuentra actualmente inmerso en la preparación de una serie de documentales para la pequeña pantalla sobre el universo de enigmas de la Historia que abarca su obra, así como en la culminación de una novela en la que lleva tres años trabajando "y de la que aún no puedo hablar".

En el paréntesis de ambas actividades, hace un hueco para visitar Caravaca y compartirnos su fascinación por el Temple. A sus misterios dedicó su novela 'Las puertas templarias' (2000), y algunos capítulos en ensayos muy conocidos como 'La ruta prohibida' (2007).

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Fue consejero editorial de la revista 'Más allá de la Ciencia' y actualmente participa en diversos espacios radiofónicos y televisivos.

Durante los últimos años, ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en viajar e investigar los enigmas del pasado y misterios históricos supuestamente nunca aclarados por los estudiosos más ortodoxos. Sus novelas tienen como propósito común resolver misterios históricos, basándose en documentación e investigación de campo, centrándose en misterios de la Historia que, según él, "llevan siglos aguardando a ser desvelados".

Sierra es el primer escritor español que ha entrado en el Top Ten de la lista de los más vendidos de Estados Unidos, elaborada por The New York Times. Lo consiguió en abril de 2006 con su obra 'The Secret Supper' (La cena secreta), alcanzando el número 6.

Esta novela se ha editado en 42 países y lleva vendidos más de tres millones de ejemplares, colocando al escritor como el segundo escritor español contemporáneo más traducido, tras Carlos Ruiz Zafón y por delante de Juan Gómez-Jurado. Varias productoras estadounidenses se han mostrado interesadas en llevar la novela al cine.

Desde hace años, Sierra trabaja acompañado de expertos nacionales e internacionales como Graham Hancock y Robert Bauval con el propósito de estudiar la existencia de una supuesta edad de oro de la Humanidad, fechada en nuestro pasado más remoto, que debió extinguirse unos 10.500 años antes de nuestra era y que fue el origen de todas las civilizaciones que conocemos.

