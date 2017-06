El guitarrista estadounidense Marc Ford presenta su último disco en el Centro Niemeyer este sábado

Según indica el Niemeyer en nota de prensa, el artista se encuentra en la lista de los guitarristas más prestigiosos a nivel mundial.

Ford actuará con su último disco, 'The Vulture', y dentro su gira española, con The Neptune Blues Band, una formación versátil que está compuesta por Mike Malone (voz, harpa y teclado), John Bazz (bajo) y Anthony Arvizu (percusión).

Marc Ford comenzó su carrera musical en Los Angeles en 1980 con su propio grupo, Burning Tree. En 1991 se unió a la mítica formación Black Crowes y con ellos grabó tres discos y participó en giras con las que recorrió el mundo. En 2002 editó su primer disco en solitario, "It*s about time", que fue seguido en los sucesivos años por tres más: "Weary and Wired" en 2007, "The Fuzz Machine" en 2010 y Holy Ghost en 2014.

Además de su labor como músico, Ford es también productor musical. Entre los artistas con que ha trabajado se encuentran Ryan Bingham, Pawnshop Kings, Steepwater Band o Chris Lizotte.

Winchester, una formación asturiana de blues-rock, ejercerá de telonera del guitarrista californiano. Este cuarteto compuesto por Ger Gilsanz (guitarra y voz), Kike García (bajo y voz), Pablo Pravia (batería y voz) y Nacho Iglesias nació en 2010 como una formación de rock. Con el paso del tiempo evolucionaron a unos sonidos más sureños en los que predominaba el country rock o el blues rock.

Las entradas para este concierto están a la venta con un precio de venta anticipada de 15 euros y de 18 euros en taquilla el día del concierto. Las localidades se pueden adquirir en las recepciones del Centro Niemeyer y de Laboral Ciudad de la Cultura en Gijón, el teléfono 902 106 601 y Liberbank - entradas (www.liberbank.es).

Consulta aquí más noticias de Asturias.