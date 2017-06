Coto (Foro) interrumpe la intervención de Javier Fernández para llamarle "machista"

El episodio se produjo en el transcurso de una pregunta que planteó Coto a Fernández relacionada con la política industrial asturiana. Al finalizar su turno, Coto aludió a un "negro" que escribiría los discursos de Fernández.

Fue entonces cuando el presidente asturiano tomó la palabra para darle la réplica y se produjo el momento de tensión. Empezó Javier Fernández reconociendo que quizás habría que hacerle un homenaje a su 'negro desconocido', y añadió que en el caso de Cristina Coto "ni es negro ni es desconocido", en lo que se interpretó como una alusión al secretario general de Foro, Francisco Álvarez-Cascos.

En ese momento, desde su escaño y fuera de micrófono, Coto ya le llamó machista. "Usted insulta, descalifica y luego se tira en el área como esos jugadores tramposos que quieren que les piten penalti", ironizó Fernández. Fue entonces cuando Coto sí usó el micrófono, interrumpiendo el discurso del presidente.

"Mire, es una falta de respeto que usted no conciba que una mujer haga sus propios discursos, es una absoluta falta de respeto y es usted un auténtico machista", le reprochó Coto a Fernández desde su escaño.

"¿No me ha dicho que no hago yo los míos? No se ponga así", reaccionó Javier Fernández. Intervino entonces el presidente de la Cámara, Pedro Sanjurjo, para llamar la atención a Coto por intervenir fuera de su turno. ""No, presidente, déjela desahogarse...", le decía al tiempo Fernández a Sanjurjo.

Pero el presidente de la Junta General del Principado siguió dirigiéndose a Coto para recordarle que tenía que limitarse a hablar en su turno de intervención. Terminó llamando al orden a la presidenta de Coto en dos ocasiones, ante las protestas de la portavoz. "Tengo derecho a defenderme de los insultos", decía. "No lo vuelva a hacer", zanjó Sanjurjo, antes de que prosiguiese Javier Fernández con su intervención, en la que ya no hizo alusión a lo ocurrido.

