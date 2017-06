Susana Estrada: "La sociedad de aquel momento y yo estábamos a años luz"

A Susana Estrada (Gijón, 1949) le tocó vivir una época que se le antojaba atrasada. Pero, tal y como ella explica, la vida le tenía preparado un plan diferente. Fue una de las musas y pioneras del destape cuando España se encontraba en plena Transición. Estrada, y muchas otras artistas, despertaron la libertad sexualidad en una sociedad que aún no parecía preparada para sus shows.

Este viernes sale a la venta un disco que recoge los grandes exitos de la actriz, como Machos, Acaríciame o Mi chico favorito, en The Sexadelic Disco-Funk Sound of...



¿Qué supuso para usted ser un icono erótico para España?

Supuso muchos problemas porque era un momento muy difícil y de mucho cambio, uno absolutamente radical. Yo era una persona que no despertaba sentimientos neutros: o se me quería mucho o se me odiaba. Hubo muchos palos de la prensa, críticas...En aquel momento yo fui como un revulsivo para la sociedad española. Digamos que estaba toda la sociedad a un lado y yo al otro enfrente, mirándolos. La gente lleva años viviendo en la hipocresía y la doble moral y es como que se rebelan ante las cosas rompedoras o nuevas.

¿Cómo fue recibir ese trato del público y los medios?

Fui la promotora y fue algo consciente el decir "basta ya, basta ya de que a los hombres se les permitiera todo y a las mujeres nada". De no poder ni abrir la cuenta de un banco sin la autorización de tu marido, tu padre o tu hermano. Era una marginación de la mujer para todo. Y yo dije "¡basta ya!".

Esto ha ocurrido antes y sigue ocurriendo ahora, cuando una persona no tiene argumentos sólidos para debatir algo recurre a la crítica, al insulto, al desprecio. Pero también había gente que me adoraba, mentes más abiertas y avanzadas. Como los que se acercaban al lugar en el que trabajaba, era abrumador. Era todo un poco incongruente o contrapuesto. Pero aquí estoy yo, con la verdad porque al final, yo tenía razón.

Echando la vista atrás en su carrera, ¿hay algo que cambiaría?

No cambiaría nada. Estoy muy orgullosa de todo lo que hice y de la persona que fui. Quizá alguna cosa la haría de una forma diferente, pero no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Soy una persona con principios, valores y honor, algo que este país no cotiza. No me refiero a la gente de a pie, sino a los tipos de los que deberíamos de tomar ejemplo de vida. ¿Qué espejo tenemos donde mirarnos? ¿Unos políticos corruptos que se ríen de nosotros? Qué valores va a tener la gente si el mensaje que nos está llegando es "no importa lo que hagas, lo que importa es lo que tengas". Para lograr un objetivo, no es bueno cualquier camino. Creo que el ser humano, en general, es extraodinario en algunas cosas y vil y rastrero en otras.

Libertad sexual de entonces y ahora

¿Qué cree que ha aportado el fenómeno del destape a la cultura y sociedad españolas de entonces y de ahora?

Creo que he aportado que todo sea más natural y que no todo sea pecado, ni esté censurado, que no haya pases privados para y gente diciéndote "súbase el escote y bájese la falda". La censura nunca es buena porque coarta la imaginación, la expresión y el vivir. Ahora creo que hemos pasado de reprimirnos por todo a no reprimirnos por nada. Los extremos nunca son buenos, hay que llegar a un término medio. Da igual que sea en la calle o en tu casa. No puedes agredir a los demás con tu comportamiento.

Si consigues la libertad de tu propio cuerpo, ya has logrado mucho"

¿Cómo ve el nivel de tolerancia en España con respecto a la libertad sexual? ¿Realmente ha habido mucha evolución desde la Transición?

Se han ganado muchas cosas. Si consigues la libertad de tu propio cuerpo, ya has logrado mucho. En aquel momento, y mucho antes, a los hombres se les ha permitido todo, incluso las infidelidades; a las mujeres, jamás. Entonces, si no eres libre con tu propio cuerpo, mucho menos lo vas a ser con tu cabeza. Con eso ya has ganado un batalla muy importante, pero la guerra no la hemos ganado todavía, mientras siga habiendo violencia de género o las desigualdades de derechos con los hombres.

Supongo que yo no viviré lo suficiente como para ver la guerra ganada. Simplemente somos personas con diferente sexo pero los mismos derechos. Como mujer tienes que estar mostrando tu valía cada día. Esto tiene que dejar de ser así.

Provocativa y adelantada a su tiempo

Al salir este disco que reúne sus temas más destacados, ¿no le trae recuerdos?

Sí, de cómo lo grabé en Barcelona. Pero también me recuerda cómo casi todo lo que yo he hecho ha sido censurado, porque era un disco prohibido. Me acuerdo que una vez en la radio lo pincharon y se fueron a tomar un café y lo dejaron puesto. La centralita echaba humo. Evidentemente no estabas en la lista de ventas, pero de muchos de los que sí estuvieron no se ha vuelto a saber nada.

Ha pasado por la canción, la composición, la interpretación... ¿en qué campo se siente más cómoda?

En mi casa. Cuando te pasas más de 30 años viajando y viviendo en un hotel, estar en tu casa durmiendo en la misma cama, no tiene precio. Pero sigo componiendo y haciendo producciones, antes no podía dedicarme a ello porque estaba cada día en el escenario con mis espectáculos. Por eso ahora sí estoy haciendo lo que me gusta. La creatividad, componer, darle forma, ir al estudio...me encanta. Cuando ves tu trabajo hecho, el componer una letra, es muy gratificante. Aunque también me gusta salir, escuchar música, quedar con los amigos, pintar...Tengo una gran pasión por los animales y por mis gatos.

Casi todo lo que he hecho ha sido censurado porque era un disco prohibido"

Se le ha definido como una mujer provocativa y desinhibida, pero también como reivindicadora de sus opiniones. ¿Con qué faceta se identifica más?

Reivindicar siempre es bueno, eso quiere decir que tienes inquietudes y que aspiras a que las cosas sean más justas. Con el tiempo vas creciendo y te das cuenta de que no hay nada justo. Pero si las personas no lucháramos, aún sería peor. Es una lucha muy fuerte la de una persona que piense así.

Antes era todo a pecho descubierto, nunca mejor dicho. Yo me quedaría con la lucha por las mujeres y sus derechos. Antes las feministas me ponían a parir porque una mujer que es un símbolo sexual, para ellas es una mujer objeto. Sin embargo, hoy en día ellas mismas recurren al desnudo para protestar. A mí no me importa lo que representes o la imagen con la que te vea la gente, sino cómo y por qué estás haciendo esa lucha. Muy mal no lo hecho, sino no estaríamos hablando de esto. Estábamos a años luz la sociedad de aquel momento y yo. El sentido del humor me ha salvado mucho.

¿Cómo le gustaría que la reconocieran, además de por ser la musa del destape?

Creo que se mE reconoce por muchas cosas: la musa de la Transición, la reina del destape...pero también por ser una persona muy valiente. Luego te ponen más etiquetas, como un 'icono', 'referente' o 'símbolo'. Bueno, que me recuerden por todo o que no me recuerden. Sé que varias generaciones han crecido conmigo y han sido más libres gracias a mí. De todas formas, yo no lo busqué, es lo que la vida tenía preparado para mí: de querer ser bibliotecaria a ser un icono sexual.