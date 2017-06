Puente insiste en que Laguna y Zaratán deben pagar por el saneamiento del agua y después negociar el nuevo convenio

En declaraciones a los medios de comunicación, Óscar Puente ha hecho ver que las negociaciones sobre el convenio para depuración de aguas conjunta con estos cinco municipios del alfoz de la capital no avanzan y ha incidido en que "el problema es que Laguna de Duero y Zaratán no pagan" de acuerdo con el acuerdo aún vigente que, ha recordado, suscribieron en su día con el anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid.

Así, ha reclamado que estos dos consistorios del alfoz "clarifiquen" su situación y paguen "lo que deben", pues de lo contrario "el Ayuntamiento se pensará muy seriamente lo que hace en el futuro", pues ha apostillado que "no puede permitirse que los municipios del entorno parasiten sobre los ciudadanos de Valladolid".

Puente ha aseverado que los vallisoletanos "pagan su agua y su saneamiento", de modo que "no puede ser que paguen lo de los vecinos de Laguna, de Zaratán o de Arroyo".

"No podemos permitir que no se cobre el servicio, pues en este momento estamos pagando a la Sociedad de Aguas de Valladolid lo que ellos están impagando", ha aseverado el primer edil, que ha considerado que "no puede ser" que los citados ayuntamientos de Laguna y Zaratán firmaran en su día el convenio vigente con el anterior equipo de Gobierno de la capital y ahora "no les guste".

Asimismo, ha considerado que los municipios han hecho un "frente común de alcaldes del entorno de Valladolid", y se ha preguntado si es para "convertirse en insumisos de las obligaciones que tienen con el Ayuntamiento de la capital", de modo que les ha pedido que "si van de la mano" solucionen el problema conjuntamente y se pongan al corriente con las obligaciones.

El alcalde ha recordado que ya existe un borrador para el nuevo convenio que el Ayuntamiento esperaba que entrara en vigencia coincidiendo con el cambio de gestión en el ciclo del agua en la capital, el próximo 1 de julio, pero ha especulado con que la propuesta "no satisface" a los municipios o "no es del todo buena".

