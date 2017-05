Ciudadanos alerta de los problemas económicos de la Asociación Semana Negra

En una nota de prensa, Ciudadanos ha reclamado que "antes de proceder a la suscripción de un nuevo convenio con esta entidad, el Ayuntamiento debería exigirle la elaboración de un plan de actuación con medidas encaminadas a ajustar sus gastos a sus ingresos reales y a reducir la deuda que mantiene con sus proveedores, tal y como se ha sugerido además desde la intervención municipal".

"De lo contrario, su situación no haría más que agravarse, poniendo en riesgo no sólo la continuidad de este certamen, sino también que llegue a pagar a sus proveedores", ha expplicado Carlos Fernández Sarasola.

Por eso, ha insistido también en la necesidad de que, contrariamente a lo que han sostenido otros grupos municipales, se les siga requiriendo la justificación total de las cuentas del evento y no sólo de la subvención recibida, ya que esta es la única manera que tenemos para poder conocer su situación real y saber si se están adoptando medidas

para reducir su deuda y cumplir con los pagos a sus proveedores.

"Ante esta situación, que es preocupante, el Equipo de Gobierno no debería seguir mirando hacia otro lado. No entendemos como siendo conocedor de que esta entidad no cumple con sus obligaciones legales hacia sus proveedores, a algunos les adeuda más de 25.000 euros, apoya incrementarles la subvención hasta los 175.000 euros", añadió Sarasola.

En este sentido, mostró su preocupación por algunos aspectos relacionados con la gestión que realiza esta entidad, señalados además en el propio informe de intervención relativo al convenio que mantiene con el Ayuntamiento, como sería la elevada cantidad de dinero que se maneja en efectivo, el hecho de que a determinados trabajadores se les pague mediante nóminas y a la vez estos facturen cantidades adicionales por servicios profesionales, o que, a pesar de que la asociación declarara beneficios en 2016 sus deudas con los proveedores se han incrementado.

"Creemos que hay suficientes elementos que nos hacen cuestionar la gestión de esta asociación, y por ello plantearemos en la próxima Comisión de Hacienda la necesidad de exigirles la adopción de medidas efectivas que incrementen la transparencia y el control municipal sobre la subvención que reciben", ha concluido.

