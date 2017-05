Nueva protesta de las Marchas de la Dignidad este sábado en Madrid

Las Marchas de la Dignidad, que aglutinarán a cuatro columnas procedentes desde distintas partes de España, esperan reunir el sábado en Madrid, bajo el lema "Paz, trabajo, techo e igualdad", a miles de personas en su lucha contra la precariedad laboral, el paro y la degradación de la educación y sanidad.



La Coordinadora Estatal de las Marchas prevé la llegada a la capital de 200 autobuses para participar en las 4 columnas que se corresponden con los puntos cardinales: Libertad (sur), Igualdad (este), Unidad (oeste) y Solidaridad (norte).



Está previsto que las cuatro columnas confluyan en la madrileña Plaza de Neptuno a partir de las 16 h, desde dónde se dirigirán a la Plaza de España. La "Solidaridad" agrupa los manifestantes procedentes de Galicia, País Vasco, Navarra, La Rioja, Asturias, Cantabria y Castilla-León; "Igualdad" acoge a los de Cataluña, Valencia, Aragón, Murcia y este de Castilla-La Mancha; "Unidad" llega desde Extremadura y oeste de Castilla-La Mancha y "Libertad" de Andalucía.

Además, estarán las columnas del Bloque Combativo de clase, integrada por sindicatos y colectivos alternativos, y la de Memoria Histórica y Pensiones. "Se siguen sumando participantes", han asegurado a Efe fuentes de la Coordinadora, integrada por organizaciones como CCOO de Madrid, el Movimiento Democrático de Mujeres, la Cumbre Social o trabajadores de empresas en crisis. En cuanto a políticos, ya ha anunciado su presencia el Coordinador federal de IU, Alberto Garzón.

Se trata de la tercera manifestación que se convoca desde su creación en marzo de 2014, cuando España vivía "otro momento de la historia después del 15M y de un aumento de la movilización muy importante, tras lo que vino el desierto", según Ángeles Maestro, integrante de la Coordinadora.

Maestro cree que ahora el 27M va a marcar "un hito de nuevo tiempo" y, aunque no quiere hacer comparaciones con el 2014, se muestra confiada en que las marchas sean secundadas masivamente, porque "para la inmensa mayoría de la gente las cosas no solo no han mejorado sino que empeoran día a día".

Las Marchas de la Dignidad defenderán también los servicios públicos, la igualdad de las mujeres y hombres, el fin de la violencia machista con la creación de un Pacto de Estado, la derogación de la ley mordaza, la amnistía social y el fin de la "permisividad con la corrupción".

