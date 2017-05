Camilla Lackberg: "Si hubiera vivido en el siglo XVII me habrían quemado en la hoguera"

Diez años después de la publicación en español del primer libro de la saga Los crímenes de Fjällbacka, la autora sueca Camilla Lackberg ha anunciado este viernes que el décimo llegará en 2018 con una "caza de brujas" como trasfondo, algo que ha sufrido en persona por su relación con un hombre 14 años más joven que ella.

"Si hubiera vivido en el siglo XVII me habrían quemado en la hoguera", ha asegurado este viernes en la embajada sueca en Madrid la exitosa escritora en la presentación de la edición conmemorativa del décimo aniversario de La princesa de hielo, de Maeva, publicada en el verano de 2007.

La bruja es la décima novela de esta saga ambientada en Fjällbacka, la región costera en la que nació y creció Lackberg, publicada ya en Suecia donde, ha explicado, han suscitado gran interés los juicios a brujas que hubo en el siglo XVII, época en la que transcurre parte de su historia, y que relaciona con el asesinato de un niño a manos de dos adolescentes.

Pero "aunque ya no quemamos a la gente en la hoguera", sigue habiendo caza de brujas en las redes sociales, ha denunciado la autora, que ha recordado el "escándalo" que suscitó en su país que su prometido tuviera 14 años menos que él.

Tras 15 años de carrera como escritora, después de haber construido un negocio que funciona y ser madre de 4 hijos, las revistas han estado dos años escribiendo sobre esta relación cuando, ha indicado, está rodeada de hombres que sacan esa edad o más a sus mujeres. "Seguimos quemando brujas de esta forma", ha dicho.

La escritora no reniega de su pasado como empresaria sino que, al contrario, considera que su formación en marketing le sirve para llevar su carrera de escritora, algo que cuando explicaba hace 15 años, recuerda, "era como decir palabrotas".

Lackberg recuerda el "escándalo" que supuso en los medios su relación con un joven 14 años menor que ella.

"A lo largo de los años he hecho cosas extrañas y divertidas: me han encerrado con serpientes, me he bañado en ketchup y he bailado bailes latinos con un vestido corto", ha señalado Lackberg, que escribe además libros para niños y de cocina y que se define como "un personaje en construcción".

En sus novelas, ha reconocido, tiene "tendencia a matar a muchos niños" reflejando sus preocupaciones como madre, pero también ha hablado en ocasiones, y lo hace en la próxima, del auge de los nacionalismos en toda Europa, pues le preocupa especialmente ese mensaje de "nosotros contra ellos" que lanzan esos partidos políticos que ofrecen soluciones fáciles al miedo de la gente.

Una saga protagonizada por la escritora Erica Falck y su marido, el comisario Patrick Hedström, de los que ha vendido más de 20 millones de ejemplares en todo el mundo y que, dice, seguirá escribiendo mientras le haga feliz.

Agradecimiento especial a todos sus lectores

En la edición conmemorativa se incluyen junto a la novela más de 60 páginas con material extra, una entrevista exclusiva con la autora, fotos inéditas, su decálogo de consejos para comenzar a escribir novela negra, un recorrido por las cubiertas de las ediciones internacionales y el comienzo de La bruja.

Además, hay una carta a sus lectores españoles con los que, dice, mantiene una historia de amor por su trato desde que en 2007 visitó Madrid por primera vez.

Incluso un lector español le mostró en una ocasión cómo se había tatuado su nombre en el cuello. "Eso sí que es amor por la literatura", bromea la escritora, que firmará mañana ejemplares de sus libros en la Feria del Libro de Madrid.