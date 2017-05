Ciudadanos lamenta que el Principado esté "dando tumbos" tras la renuncia de Francisco Blanco

García ha afirmado ante los medios de comunicación en la Junta General que la crisis interna del PSOE, que proviene de las Primarias y sus procesos internos, "no tiene que repercutir en absoluto en su acción institucional, ni de gobierno, ni de acción parlamentaria".

En este punto se ha referido a la ausencia del consejero durante la sesión de control al Gobierno del pleno de este jueves, y ha puesto de manifiesto su enfado porque después de que en Junta de Portavoces se acordase retirar los puntos que deberían ser contestados por el consejero al estar dimitido, hoy hubiese convocada una rueda de prensa del consejero para presentar una nueva conexión aérea.

Aunque finalmente no asistió a la misma, para García estos "tumbos" son una "incoherencia absoluta y una burla al parlamento".

"Si la dimisión es efectiva, lo es a todos los efectos, y si no, no debe serlo hasta que no aparezca en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA)", ha explicado.

Sobre el nombramiento de Isaac Pola, García ha subrayado que es "más de lo mismo", poniendo "un parche" en una cartera "muy problemática". Desde Ciudadanos, ha dicho, estarán atentos al desarrollo de su acción como consejero al entender que se trata de una cartera "clave".

En este punto ha recordado que el pacto presupuestario con el PSOE incluye medidas para los autónomos e inversiones reales en empleo "fundamentales" para el desarrollo económico.

