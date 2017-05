La investigadora de la UVA Ester Laguna obtiene el premio a la mejor tesis de la multinacional Borealis

El Student Innovation Award es una competición internacional para estudiantes de todo el mundo. El premio recompensa los trabajos más innovadores y las soluciones pioneras en las categorías de fin de grado, fin de máster y tesis.

Laguna ha obtenido el reconocimiento en la última categoría, por su tesis doctoral titulada Understanding the Foamability of Complex Polymeric Systems by Using Extensional Rheology. La investigadora del Laboratorio CellMat del Departamento de Física de la Materia Condensada ha estudiado la capacidad de transformar en espumas diferentes tipos de polímeros y ha desarrollado una metodología novedosa para comprender mejor este proceso de espumado.

"Las espumas están presentes en variados productos, forman parte de rellenos de colchones, asientos, aislantes de frigoríficos, juguetes, elementos deportivos y otros productos. Se forman a partir de diferentes tipos de polímeros. Cada uno de estos plásticos tiene un comportamiento diferenciado, por lo que dependiendo del uso final, se emplea una u otra materia prima", explica la galardonada.

Así, para los aislantes térmicos es habitual el uso de poliuretano, mientras que para la fabricación de embalajes, se emplea más mayoritariamente el polietileno o el poliestireno, por ejemplo.

La industria busca constantemente nuevos materiales para mejorar las características de estas espumas, como su resistencia, o para ahorrar costes de producción. En muchas ocasiones, en las plantas productoras se emplea el método convencional de ensayo-error para encontrar estos plásticos más eficientes.

En su trabajo de doctorado, Laguna ha desarrollado una metodología para reducir los costes de este proceso de innovación. El sistema permite seleccionar las formulaciones más adecuadas sin la necesidad de producir y caracterizar estas espumas de prueba, lo que puede conllevar un ahorro de hasta diez veces respecto al método convencional. Para conocer los comportamientos de estos nuevos materiales, se emplea una técnica denominada reología extensional.

INTERÉS DE VARIAS EMPRESAS

Defendida en enero de 2016, la tesis ha despertado el interés de la industria. "Varias empresas emplean ya la metodología descrita en el trabajo", explica Laguna. La aplicabilidad industrial de esta investigación también fue reconocida por la Fundación General de la Universidad de Valladolid (Funge) en la convocatoria Doctors TC, en diciembre de 2015.

Aproximadamente cuarenta trabajos se han presentado a las tres categorías del Student Innovation Award, de Borealis. En la entrega del galardón, la ganadora tuvo la oportunidad de presentar su investigación a miembros de la compañía.

La multinacional, que tiene su sede en Viena, emplea en torno a 6600 personas en 120 países y es una de los principales productores de polietileno y polipropileno, dos tipos de polímeros.

