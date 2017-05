Adriana Lastra dice que "hay que buscar" una solución "política" para Cataluña

"Lo que hay que hacer con la Generalitat es sentarse", ha dicho, criticando la gestión que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy durante cinco años. "Hay que buscar una salida negociada y dialogada", ha defendido en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' recogida por Europa Press.

Y ha hecho hincapié en que el PSOE "siempre" ha estado "al lado" del Gobierno en la defensa de "cuestiones de Estado", también con el "problema catalán" que, en su opinión, es un "problema español".

A su juicio, no se va producir la declaración

unilateral de independencia de Cataluña y no hará falta aplicar el artículo 155 de la Constitución Española, un precepto que permite la suspensión de la autonomía.

"A mi no me gusta jugar a la política ficción", ha señalado en sobre la posibilidad de que el Gobierno catalán declare de forma unilateral la secesión si se impide la celebración de un referéndum.

"No me pida que le diga ahora si nosotros vamos a aplicar el 155 porque me parece que no se va a dar en ningún concepto, ni siquiera la declaración unilateral", ha subrayado, tras incidir en que no "quiere ponerse en la tesitura" de que se produzca la declaración unilateral.

La diputada socialista ha dicho que esa declaración, si se produce, es "lo más serio" que "puede pasar en la historia" de la democracia española.

