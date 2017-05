Toni Nadal destaca en la UEMC la importancia del esfuerzo y la exigencia ya que todo es "susceptible de mejora"

Su masterclass 'Todo se puede entrenar' ha servido para recordar a un abarrotado Salón de Actos repleto de estudiantes que el éxito depende, en último caso, de estar dispuesto "a invertir tiempo y tener ilusión".

Con anécdotas de la carrera deportiva de Rafa Nadal como hilo conductor, desde sus primeros raquetazos a sus últimas manías, Toni Nadal ha destacado que "todo" se puede entrenar, pero que siempre se es "susceptible de mejora". Esta idea ha sido fundamental en su vida, ya que esta idea de mejorar "es lo único que, además de éxito, da satisfacción personal".

El entrenador balear ha querido recordar que, a pesar de los logros de su pupilo, siempre ha querido buscar puntos de insatisfacción, dejando en el manacorí la sensación de que lo que había hecho no era suficiente.

Para Toni Nadal el talento no es lo único determinante en la vida, puesto que sin trabajo "no sirve". La característica principal de los que triunfan, según el entrenador, no sólo es el "talento inicial", sino que en la mayoría de las ocasiones es "el trabajo y la reflexión que conlleva ese trabajo" la clave para triunfar.

"Mejorar cuesta, hay que saber que se paga un peaje", ha recordado a los estudiantes. Y no sólo eso, también "hay que saberse no suficientemente bueno" para tener confianza en conseguir lo que uno se propone, ya que, en caso contrario, "difícilmente uno se va a esforzar".

El preparador del uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos ha señalado que, para él, es más determinante "la actitud que la aptitud", teniendo en cuenta además que la voluntad "también se puede entrenar". Según Nadal, la gente que triunfa es aquella que se da "más oportunidades". "No creo tanto en el esfuerzo, que es algo más físico, sino en la exigencia, que es mental", ha subrayado.

FORMACIÓN EN VALORES

Toni Nadal ha protagonizado hoy la tercera y última masterclass de la edición 2017 de UEMCtalk en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, un programa del Vicerrectorado de Alumnos y Extensión Universitaria que simboliza la apuesta de la UEMC por la cultura del talento y la transmisión de valores relacionados con el éxito profesional.

A lo largo de tres sesiones, la edición que hoy se cerraba sirve para reforzar la formación en valores que la UEMC imprime a su formación como parte de su estilo docente. La pasión por el trabajo, la importancia del equipo, el método y la constancia para la obtención del éxito profesional de la mano de Sergio Scariolo; la imaginación, la innovación y la creatividad con el Mago More; y la importancia del entrenamiento, el esfuerzo y el sacrificio para potenciar el talento con Toni Nadal.

El objetivo principal de UEMCtalk, evento patrocinado por Banco Santander, es comunicar talento entre los jóvenes y extenderlo a toda la sociedad. Por este motivo, a lo largo de las distintas ediciones de UEMCtalk, personajes de máxima relevancia en distintos ámbitos imparten diferentes masterclass para hacer partícipes de las claves de su éxito desde la gestión de su talento.

Como señala la vicerrectora de alumnos Cristina Gómez, "UEMCtalk permite conocer de primera mano ejemplos de éxito y profesionalidad que sirven como referentes en el desarrollo de una carrera laboral y redundan en el crecimiento personal".

En ediciones anteriores de UEMCtalk, profesionales como Pedro García Aguado, Pepe Rodríguez, Juan Antonio Corbalán o Edurne Pasaban, entre otros, han transmitido su experiencia centrada en el esfuerzo, la superación, el liderazgo o la motivación personal, valores que la UEMC considera fundamentales para transmitir a sus estudiantes.

La Masterclass ha contado con el patrocinio principal de Banco Santander a través de Santander Universidades. Además, colaboran con la masterclass Nuevo Siglo XXI Correduría De Seguros, APC Economía e Innovación, Quadro4, ISS Facility Services, iPadel Services, Blanco y en Botella, Uniona Soluciones Globales, Grupo Yllera. Securitas, Axa, Alpa Fotocopiadoras, Cabonero Bus, Editorial MIC y Vodafone.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.