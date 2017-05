La supresión de unidades de la privada concertada vuelve a enfrentar en la Cámara a Gobierno y PP

Lo ha hecho ante una nueva acusación del grupo parlamentario del PP, que ha vuelto a trasladar a la Cámara el cierre de unidades en los colegios privados concertados asegurando que dicho cierre "cuenta con el criterio opuesto de toda la comunidad educativa".

"¿Está usted seguro de que toda la comunidad educativa se opone a la supresión de unidades?" , le ha preguntado el consejero al diputado del PP. "Entiendo que usted no quiere admitir por cuestiones ideológicas las razones por las que se cierran unidades, pero no le admito que me diga que toda la comunidad educativa está en contra", ha dicho Alonso.

El consejero ha insistido en que no se puede hablar de recortes, sino que lo que se hace es un ajuste de unidades de acuerdo a las necesidades actuales y en ningún momento se vulnera la elección de centros.

Así ha recordado que a 44 centros privados concertados se les han renovado las mismas unidades; a tres centros se les han incrementado; a algún centro se le mantiene el número de unidades aun incumpliendo los criterios, por ser el único privado concertado de la zona y a otros por ser una cooperativa de trabajadores.

"No pediré perdón a los trabajadores de la privada concertada porque no tengo motivo alguno para hacerlo", ha indicado el consejero que ha vuelto a manifestar que la manera en la que los profesionales acceden a su puesto no es la misma en el caso de la red pública y la privada concertada.

Las reiteradas explicaciones del titular de Educación y Cultura no han convencido al diputado de PP, David Medina, que ha tenido que ser llamado al orden por parte del presidente de la Junta General por sus reiteradas interrupciones mientras intervenía el consejero y que una vez más ha insistido en acusar a Alonso de llevar a cabo "un brutal recorte de la enseñanza concertada".

El 'popular' ha insistido en que "toda la comunidad educativa" rechaza la gestión de la educación del Gobierno socialista y sale a la calle a protestar y además ha insistido en acusar al consejero de vulnerar el derecho de elección de las familias.

