Felipe González descarta una posible escisión del PSOE y destaca el "mérito" del debate

El también ex secretario general socialista ha indicado que el "mérito" del debate desarrollado el pasado lunes por los tres candidatos a liderar la formación es precisamente que haya "existido", puesto que las tensiones que han atravesado otras fuerzas políticas nunca se han resuelto de ese modo.

Así lo ha manifestado este miércoles el político sevillano antes de protagonizar la conferencia inaugural de la sexta edición del ciclo 'Valores y sociedad', que organiza la Fundación Valsaín en la sede de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce y denominado este año 'La Europa que queremos'.

González ha dudado de la relevancia del proceso de primarias cuando solo se llevan a cabo en una parte del espectro político. En ese sentido, ha afirmado que las únicas que han tenido "sentido histórico" han sido las de Estados Unidos, por incardinarse en un sistema con unas estructuras políticas "totalmente distintas" y por tratarse de un proceso "legalmente establecido" y utilizado por todas las formaciones.

Por otro lado, el expresidente ha defendido el sistema de democracia representativa, a pesar de la "crisis de gobernanza", puesto que los "ensayos" que se han llevado a cabo con métodos de democracia directa han conducido a resultados "tan raros", según el expresidente, como el Brexit, en el que los "viejos deciden el destino de los jóvenes".

Según ha argumentado Felipe González, el apoyo a la salida de la Unión Europa por parte del Reino Unido ha llegado "curiosamente" de quienes más ayudas continentales recibían y de la gente mayor, mientras que los jóvenes que quieren vivir en una Europa "sin fronteras, libre y comunicada" han perdido, aunque "por poco".

De este modo, el político andaluz ha recordado también los resultados del referéndum desarrollado en Italia o de la consulta acerca del proceso de paz colombiano.

Según González, cuando se trata de resolver problemas mediante procedimientos de democracia directa, los participantes no responden a una pregunta sino a un "estado de ánimo" o a una "acumulación de energía negativa" junto a quien propone la cuestón.

Por eso, el histórico líder socialista ha defendido la democracia representativa y ha supuesto que "debería permitir sosegar el análisis" para dar una respuesta "no emocional y del instante", sino con mayor "consistencia". No obstante, González ha reconocido que "no es fácil" la solución a la crisis de gobernanza actual.

El expresidente del Ejecutivo ha apuntado que hay un "mundo nuevo" y que cuando pase "esta época" de nacionalismos "xenófobos e irredentos" y de "tentaciones populistas" se retomará la idea de un espacio público compartido, como el que ha propuesto Europa.

Un ámbito que, según González, constituye el mejor, "en términos relativos", del mundo y la región con "mayor grado de prosperidad" y de cohesión "a pesar de los defectos".

