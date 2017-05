Muere Powers Boothe, actor de 'Agentes de S.H.I.E.L.D.', 'Sin City' y 'Deadwood', a los 68 años

El actor Powers Boothe, conocido sobre todo por sus papeles en la película Sin City, la aclamada ficción de HBO Deadwood, y la reciente serie de Marvel Agentes de S.H.I.E.L.D., ha fallecido este fin de semana en su domicilio de Los Ángeles a los 68 años, según confirmó su representante, Karen Samfilippo.

Boothe murió mientras dormía, por causas naturales, el pasado domingo por la mañana. La noticia de su fallecimiento fue mencionada por primera vez por su amigo y también actor Beau Bridges, quien publicó en Twitter un mensaje en honor a su colega.

It's with great sadness that I mourn the passing of my friend Powers Boothe. A dear friend, great actor, devoted father & husband.