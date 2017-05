Tovar no optará a la reelección para reforzar y aprovechar la pérdida de votos del PP y espera una candidatura única

González Tovar, en una entrevista concedida a Europa Press, ha esgrimido como motivos fundamentales de esta "meditada" decisión, que no ha tenido influencias, el hecho de que considera que "es el momento de dar el relevo, potenciar el proyecto de participación y ciudadanía y es bueno también reforzar los equipos" precisamente para aprovechar, ha dicho, la "pérdida" de votos del PP.

"Es el momento de hablar de lo que el proyecto del partido ha consolidado", ha afirmado el secretario general de los socialistas murcianos, para dejar claro, a renglón seguido, que continuará al frente de la Portavocía del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional.

A su juicio, "hay que dar un nuevo impulso al proyecto regional, dar el relevo desde la unidad, asumiendo todas las fuerzas, para que la rentabilidad del partido sea mayor".

Tovar, que apuesta por aspirar a mucho más, ha defendido la necesidad de "sumar más a través de la unidad", de ahí que apueste por una candidatura única, dado que "tenemos tiempo, pues tenemos que ser capaces de llegar a una confluencia todos los grupos, para que sea un proceso que nos potencie".

En el caso de que no sea posible lograr una única candidatura, considera que "tenemos que ponernos todos en el entorno de la persona que resulte elegida, algo que yo no he conseguido en su totalidad" y así demostrar que al PSOE "le preocupa dar solución a los problemas de la Región, aunque sean inevitables los rifirrafes internos".

En estos dos mandatos que lleva al frente de la Secretaría General del PSOE murciano reconoce que han sido tiempos "duros", pero confiesa que siempre ha estado "con el mismo criterio, ánimo e ilusión de hacer una política de cercanía, revitalizar las agrupaciones y que los militantes tuvieran información y formación".

Por ello, advierte que el PSOE "es hoy un elemento clave en la política regional y municipal, que cuenta con 25 alcaldes y dos equipos de gobierno y estamos cerca de poder darle la vuelta a situaciones como las de Pliego o Lorca".

Ha criticado la política llevada a cabo por el PP y la "falta" de convicción de Ciudadanos, porque "en sus manos estuvo que hoy tuviéramos otro gobierno y otros políticos".

Para concluir, ha celebrado que el próximo secretario general será elegido con el voto secreto y personal de todos y cada uno de los militantes murcianos, que ascienden aproximadamente a 6.000. En cualquier caso, será "un debate de proyectos", y ahora no es momento de nombres, y velará porque el proceso sea de "unidad".

