Castilla y León consigue once Grandes Medallas de Oro en el Concurso Mundial de Bruselas 2017

Valladolid. Once caldos de Castilla y León obtienen la Gran Medalla de Oro (YLLERA)

Valladolid. Once caldos de Castilla y León obtienen la Gran Medalla de Oro (YLLERA)

En concreto, los caldos galardonados este año han sido Aldeasoña 2010, Alfredo Santamaría 2013, Aponte Reserva 2008, Arzuaga reserva Especial 2011, Burro Loco Especial 2011, Cardela 2014, Finca Valdemoya Rosado Pálido, Lezcano-Lacalle 2012, Pago Negralada 2014, Santo Syrah 2014 e Yllera Verdejo Vendimia Nocturna.

Cinco de ellos pertenecen a la indicación geográfica Vino de la Tierra; dos a la Denominación de Origen de Cigales; dos a la D.O. Ribera del Duero; uno a la D.O. Vinos de Toro y otro de ellos a la D.O. Rueda. Asimismo, 64 vinos de la Comunidad han obtenido una Medalla de Oro en este prestigioso concursos y otros 107 han sido galardonados con la Medalla de Plata.

Estos once máximos galardones suponen un repunte respecto a los premios conseguidos en la anterior edición del Concurso Mundial de Bruselas cuando siete vinos de Castilla y León obtuvieron una gran medalla de oro.

En el ámbito nacional, un total de 29 vinos de origen español ha sido distinguido con la Gran Medalla de Oro, 215 Medallas de Oro y 375 Medallas de Plata.

Asimismo, el vino Viña Puebla Madre del Agua 2013, de Bodegas Toribio, se ha alzado con el Premio a la Revelación Española y el Cava Adernats Brut 2012, de Vinícola de Nulles SCCL, con el Premio Cava Revelación.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.