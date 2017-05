Mercedes Fernández insta al PSOE a que dejen de bloquear el Plan de Vías con "palabrería inútil"

Fernández, que ha hablado así en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a la Fundación Revillagigedo de Gijón, ha reclamado a la consejera de Infraestructuras del Principado, Belén Fernández, más colaboración para con un proyecto vital para la ciudad, a lo que le ha instado a asumir el sentir mayoritario de lo acordado en el Consejo de Administración de Gijón al Norte.

Para la líder 'popular', no puede estar en la ciudad sin estación de autobuses y sin garantizar la centralidad de la futura estación intermodal. Ha recalcado, en este sentido, en que el PSOE tuvo oportunidad cuando gobernaba en las tres administraciones -estatal, regional y local- y no hizo nada, según ella. Ahora, a su juicio, lo deseable es que el Ministerio de Fomento actúe con rapidez y que no se obstaculice la decisión impulsada por el Ayuntamiento, reflejada en el acuerdo de coalición electoral de PP y Foro.

Consulta aquí más noticias de Asturias.