El Club de los Viernes condena la agresión al autobús de Hazteoir en Asturias y pide que se detenga a los agresores

"Hechos de esta naturaleza coactiva, son la constatación de la existencia de colectivos organizados que utilizan la agresión y la violencia física como método para impedir el derecho a la libertad de expresión y opinión de una parte de la sociedad", sostienen desde la organización liberal en un comunicado.

Añaden, además que "no es de recibo que en una sociedad que se denomina a si misma libre, semejantes episodios puedan realizarse con total impunidad. Apedrear en la vía pública a los que no comparten tú particular visión del mundo, es una conducta despreciable, como despreciables son los energúmenos que las practican o apoyan de forma más o menos explícita".

En este sentido, destacan que entre el grupo de personas que se manifestaron en contra

de la presencia del autobús de Hazteoir estaba el secretario general de la formación política Podemos en Asturias, Daniel Ripa, "lo cual no deja de asemejarse mucho a un respaldo implícito a dichos actos vandálicos", sostienen.

"No se puede permitir que colectivos de naturaleza violenta, ejecuten a la luz del día linchamientos sobre aquellas personas o colectivos que no se plieguen a su discurso moral", añaden desde El Club de los Viernes.

