La UE celebra con alivio el triunfo de Macron y la derrota de "la tiranía de las fake news"

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha celebrado con alivio la victoria de Emmanuel Macron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia —quien según las primeras proyecciones habría logrado el 65,5% de los votos—, y la derrota de la "tiranía de las fake news".

"Enhorabuena a Emmanuel Macron y a los franceses que han elegido la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad y han dicho no a la tiranía de las fake news", ha escrito Tusk en su perfil oficial de Twitter, al poco de hacerse públicas las primeras estimaciones tras el cierre de los colegios electorales.

Congratulations @EmmanuelMacron. Congratulations to French people for choosing Liberty, Equality and Fraternity over tyranny of fake news.