El Schumann Quartet ofrecerá este lunes un concierto en el Teatro Liceo de Salamanca

Las entradas tendrán un precio de 12, 16, 18 y 20 euros y se pueden comprar en la taquilla del Liceo y en la web www.ciudaddecultura.org, según ha indicado el Ayuntamiento de Salamanca a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Los hermanos Mark, Erik y Ken Schumann crecieron en Renania y tocan juntos desde hace cinco años hasta que, en 2012, se unió a ellos la violista Liisa Randalu, que nació en Tallin y creció en Karlsruhe, Alemania.

El Schumann Quartet se formó con el Cuarteto Alban Berg, realizó residencias durante muchos años en el Robert-Schumann-Saal de Dusseldorf y ganó, entre otros premios, el prestigioso Concurso de Burdeos, convirtiéndose para muchos en uno de los mejores cuartetos del mundo.

La temporada 2016/17 ha sido el inicio de tres años de residencia en la Chamber Music Society del Lincoln Center de Nueva York. El Schumann Quartet realizará además una gira por Japón, conciertos en el Festival de Música de Rheingau y en el Festival de Música de Schleswig-Holstein y actuará de nuevo en la tonhalle de Zúrich, Wigmore Hall de Londres y en las salas de la ciudad de Múnich.

Asimismo, su próximo CD 'Landscape' se estrenará esta nueva temporada con trabajos de Haydn, Bartók, takemitsu y Pärt, con los que se remontan a sus orígenes. Su anterior trabajo discográfico fue premiado por la BBC Music Magazine en la nominación 'Mejor artista emergente del año' (Best Newcomers of the Year).

