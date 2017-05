Plan Integral del Mar Menor, financiación, blindaje del Tajo-Segura, entre los grandes ejes del nuevo Gobierno

López Miras ha presidido este viernes su primer Consejo de Gobierno, que ha tenido carácter deliberante, y ya ha solicitado este mismo viernes una reunión con Su Majestad el Rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, que tendrán lugar "en los próximos días".

En este sentido, los temas a abordar serán los temas que López Miras se ha marcado como prioritarios, como "la bajada de impuestos, ayudar más a quienes más lo necesitan, de infraestructuras y de los retos en materia de agua y de medio ambiente", ha avanzado la consejera de Transparencia, Participación y Portavocía, Noelia Arroyo.

Por otro lado, ha explicado que los secretarios generales del Gobierno regional se nombrarán previsiblemente la semana que viene y, a continuación, se va a publicar el decreto de órganos directivos con el segundo escalón de directores generales.

Tras lo que se ha sucedido la presentación de los consejeros, entre ellos el de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jódar, quien ha subrayado que el agua es "la prioridad fundamental" de este Gobierno regional, y dentro de ello reivindicará el Pacto Nacional del Agua.

Además, entre sus prioridades, ha subrayado que estará lograr el blindaje del trasvase Tajo-Segura, la redotacion de la cabecera del Tajo, interconectar el agua de las desaladoras y lograr un precio social para agua desalada; insistiendo en que trabajará porque la Región lidere ese pacto nacional "dialogando" porque "en España hay agua suficiente; hay que repartirla adecuadamente".

El que fuera alcalde de Lorca ha manifestado que asume este nuevo reto "con gran responsabilidad e ilusión", anunciando que lo primero que hará será visitar los diferentes despachos "y sin perder tiempo, los contactos con las distintas comunidades de regantes y las organizaciones agrarias". Ha señalado que la agricultura en la Región es "un ejemplo de buen hacer e internacionalización", y ha destacado la necesidad de conseguir impulsar una marca propia.

Por su parte el consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, ha señalado que afronta esta nueva etapa y competencias con "ilusión, compromiso y responsabilidad", afirmando que esta legislatura "va a ser la de las grandes infraestructuras que Murcia se merece".

Así ha nombrado el AVE, el Aeropuerto Internacional, El Gorguel o la Variante de Camarillas, con lo que "trabajaremos con mucho esfuerzo y dedicación" para "no fallar", ha señalado el consejero del ramo, quien no ha especificado cómo quedará la composición de la nueva Consejería, "estamos trabajando en la nueva estructura". Pues se unen dos competencias "que se pueden coordinar perfectamente y muestran la importancia de ambas para el presidente", López Miras.

La consejera de Educación, Deportes y Juventud, Adela Martínez-Cachá, se marca "con grandes dosis de ilusión, mucho trabajo, calidad y libertad", trabajar "por la mejora de la calidad de la educación y por un modelo de escuela inclusivo", así como impulsar desde la Región un pacto por la Educación.

Entre otros objetivos, ha señalado que darán un mayor impulso a la Formación Profesional, a fin de que los jóvenes no abandonen sus estudios tras la Enseñanza Obligatoria, con 30 nuevos ciclos "atractivos, adaptados al mercado laboral y a lo que buscan los jóvenes", reducir la tasa de interinidad por debajo del 8 por ciento al final de la legislatura o convocar oposiciones en 2018 y 2019.

Mientras que la consejera de Familia e Igualdad, Violante Tomás, ha anunciado entre sus tareas más inmediatas el decreto de Renta Básica, que saldrá "muy pronto", y leyes tan importantes como la de Servicios Sociales y la ley de garantías de derechos de personas con discapacidad. También está "casi consensuado" el decreto de Atención Temprana y los planes de apoyo a la familia y defensa de la vida, y el plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

El titular de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán, uno de los nuevos fichajes, ha anunciado el Plan del Mar Menor con "medidas de control", así como la ya sabida Dirección General. Además, entre los puntos clave se encuentra "generar nuevos productos turísticos para la Región, la apuesta por la innovación, el impulso de las industrias creativas y cultural" y en materia de medio ambiente "la simplificación ambiental, de manera que sea compatible la protección con la rapidez con la que se debe tramitar cualquier expedientes para que ningún empresario vea retrasado su proyecto".

Por su parte, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Andrés Carrillo, que no cambia de cartera, ha hecho mención al aumento de competencias de su departamento, al introducirse la Dirección General de Administración Local, encargada de canalizar las relaciones del Gobierno con los 45 municipios en los temas de interés general.

Entre los retos principales, Carrillo ha apostado por llevar a la Región por la senda del equilibrio presupuestario, "ya que es la mayor garantía de que se puedan seguir prestando los servicios que tenemos, educación, sanidad y política social".

Carrillo, que ha resaltado la importancia de conseguir "una financiación más justa para Murcia", ha dejado claro que hará una actuación "muy intensa para conseguir este resultado". El segundo gran reto de la Consejería será poner en marcha una administración electrónica, que sea accesible por Internet.

Sobre el cupo vasco, el consejero ha puntualizado que no es algo nuevo, "al final la política es el arte de conseguir poder seguir avanzando en la medida de los recursos que tenemos". "No es una medida nueva, ha sucedido en cada momento que se negocia un nuevo sistema de financiación y no hay gran diferencia con el momento anterior", ha zanjado, para después señalar que "iremos canalizando la situación en la medida que sea posible, pero se hace en décadas, no en un año".

Juan Hernández, que está al frente de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, ha apostado por "potenciar el empleo y que éste sea de más calidad, además de llevar a término la estrategia de empleo de calidad suscrita con los agentes económicos y sociales". Así como "garantizar el crecimiento económico mediante el impulso de reformas y libertad económica en todos los sectores económicos de la Región".

También ha defendido que el tercer eje se enfocará hacia las nuevas líneas que asume, universidades e investigación, de forma que "la investigación esté más conectada al mundo empresarial". "Necesitamos empresas y una economía mucho más competitiva, por lo que se potenciará la reforma del sistema de innovación regional para conectar el mundo de la investigación e innovación con las empresas", ha incidido.

Finalmente, el consejero de Salud, Manuel Villegas, otro de los nuevos fichajes, ha agradecido la confianza depositada en su persona. Sobre la carrera profesional, ha explicado que se sentarán de nuevo en la mesa con la intención de que se puedan llegar a acuerdos en los plazos que marcó el gobierno. La idea, ha dicho, es que "todo se siga sucediendo sin ningún tipo de recortes".

En cuanto a las competencias que asume Arroyo como portavoz del Gobierno y consejera de Transparencia y Participación, ha señalado que uno de los principales retos que tiene es "seguir tomando decisiones escuchando a los murcianos", y se ha mostrado sensibilizada en que su objetivo es mantener "un gobierno abierto y didáctico, cercano y abierto, que explique todas las decisiones".

Consulta aquí más noticias de Murcia.