Fernández defiende el compromiso de su Gobierno en la lucha contra la corrupción

No obstante Javier Fernández ha añadido que quedan cambios por aprobar que se recogen en la Ley de Transparencia, un buen proyecto de ley que "debería propiciar el mayor consenso posible porque no existen razones para no llegar a acuerdos en esa materia y lograr que Asturias tenga la mejor legislación contra la corrupción".

El presidente asturiano respondía así a una pregunta de la diputada del Grupo parlamentario de Ciudadanos, Diana Sánchez, sobre la lucha contra la corrupción.

"Si usted quiere ser el paradigma de la lucha contra la corrupción deberá hacerlo con objetividad y de manera sensata sin lanzar insultos y descalificaciones a quienes están en política aunque tengan diferentes ideas y visiones", ha advertido Fernández a la diputada de C's.

Así, Javier Fernández ha indicado que la corrupción es un asunto real y un problema grave y ha manifestado que lógicamente todos están de acuerdo en buscar soluciones para frenarla, pero a partir de ahí, más importantes que las modificaciones legales son las actitudes.

En ese sentido ha defendido la actitud del Gobierno del Principado

y ha retado a la diputada de Ciudadanos a decirle en qué casos de presunta corrupción el Gobierno que preside ha actuado "con flojera".

Desde Ciudadanos, su diputada Diana Sánchez, ha echado en cara al PSOE que haya bloqueado con su voto la iniciativa presentada en el Parlamento -por Podemos- para crear una Unidad anticorrupción y ha lamentado las escasas medidas que el Gobierno propone con su Ley de Transparencia, como son la Oficina de Buen gobierno y Lucha contra la Corrupción.

"Los políticos estamos desacreditados ante la ciudadanía por culpa de partidos como el suyo, como el PSOE y el PP, partidos de la vieja política y ustedes tenían una buena oportunidad de luchar contra ello", ha manifestado Sánchez.

Sánchez ha indicado que su grupo no se opondrá a la ley que propicie el PSOE y tratará de mejorarla, pero ha insistido en que se queda corta y hay muchas más medidas necesarias que deberían abordarse. Así se ha referido al fin de

los aforamientos o a otras leyes como la ley electoral que "sólo beneficia a PSOE y PP".

Consulta aquí más noticias de Asturias.