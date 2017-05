Despiden a una profesora después de arrastrar a un alumno por un pasillo

Una profesora de Ohio (EE UU) ha sido despedida después de que un compañero hiciera pública una fotografía en la que se le puede ver a ella agarrando por el brazo y arrastrando así a un alumno por el pasillo del colegio, según recogía la CNN.

Tanto la docente como el pequeño están en un programa de Head Start, un sistema educativo destinado a preparar a niños con ingresos bajos o de familias conflictivas para el acceso a la escuela.

"Quiero asegurarme de que queda claro que el comportamiento de la despedida no refleja los valores de los profesionales dedicados y expertos en Alta Head Start", dijo el CEO de la empresa concesionaria de la escuela, Alta Joe Shorokey.

"Nuestros maestros y ayudantes no deben ser injustamente retratados ni minusvalorados por actitudes como la de esta profesora", añadió. "Hemos tomado medidas de inmediato. Hemos pedido disculpas a los padres, así como a la comunidad", aseguró.

Y aunque no se dieron detalles de la edad del alumno ni sobre la profesora, el programa en el que trabaja atiende a niños de entre 3 y 5 años.

