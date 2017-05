Manuel Martín dimite como concejal de Foro "por coherencia y para dignificar la política municipal"

En rueda de prensa junto a la presidenta local de Foro, Marián García de la Llana, Martín ha remarcado que su dimisión se produce tras haber iniciado unas obras sin los permisos municipales, señalando que "el muro en cuestión limita el parking del hotel, con un sobrante de carretera, que al variar el trazado de la Llanes 6 quedó abandonado y en el que nunca se ha realizado mantenimiento por parte de Ayuntamiento o carreteras".

"En ningún caso imaginé que el muro no fuese mío. Fui al Ayuntamiento a pedir información de los pasos que tenía que dar para realizar la obra, exactamente como un vecino más, y presenté el escrito, los planos y un croquis que explicaba en que consistía la obra, que se presentaba como un trámite sencillo", ha argumentado, añadiendo que "no hubo mala intención", pero entiende que "no son el ejemplo que se debe dar".

Por su parte, la presidenta de Foro en Llanes ha apuntado que "ha cometido un error pero no ha causado ningún perjuicio ni al Ayuntamiento de Llanes, ni al erario público, habiendo reparado su actuación a la situación anterior antes de abrirse procedimiento alguno".

"Ha tenido la valentía y la honradez de formalizar su renuncia para que los llaniscos observen que en política no todos somos iguales, y así lo ha demostrado al tomar esta decisión", remarcó Marián García de la Llana.

