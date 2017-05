Brad Pitt habla sobre su separación de Angelina Jolie y su adicción al alcohol

Han pasado más de 8 meses desde que la inesperada noticia del divorcio entre Brad Pitt y Angelina Jolie saltara a la luz. Tras haber conseguido volver a la vida pública, el actor habla por primera vez de la separación.

Ha sido en una larga entrevista de la publicación GQ en la que, además de realizar una sesión de fotos, descubre las razones por las que decidió separarse de la intérprete.

Entre las declaraciones que se han filtrado de la entrevista -que todavía no ha salido a la venta-, Pitt habla de su adicción al alcohol: "Tengo una bodega y me gusta mucho el vino, pero lo he dejado", asegura, defendiendo que ahora solo bebe "zumo de arándanos agua con gas".

También asegura que está asistiendo a una terapia psicológica: "He pasado por dos psicólogos hasta encontrar la correcta", declara. Esta semana se ha dado a conocer que tanto Pitt como Angelina Jolie asisten a la terapia de la prestigiosa terapeuta de Hollywood Katherine Woodward- Thomas, que ayuda a la expareja a organizar la familia.