El euríbor cierra abril en otro mínimo y abaratará las hipotecas en unos 70 euros anuales

El euríbor, índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, ha marcado en abril un nuevo mínimo histórico y ha cerrado el mes en el -0,118%, lo que abaratará las hipotecas en unos 70 euros anuales.



En tasa diaria, el índice se situó este pasado viernes en el -0,121%, frente al -0,109% con el que cerró el 31 de marzo. El índice ha prolongado su senda bajista a lo largo de abril, pues comenzó el mes en -0,111%. De este modo, las hipotecas de 120.000 euros a 20 años y con un diferencial euríbor+1% a las que les toque revisión tendrán una rebaja de unos 5,8 euros al mes o, lo que es lo mismo, unos 70 euros al año.



La banca se adelanta a la futura subida encareciendo las hipotecas fijasSegún el analista de XTB Carlos Fernández, a pesar de que las caídas que registra son de menor cuantía, "la tendencia bajista sigue intacta". Pero en algún momento se revertirá la tendencia y el euríbor comenzará a repuntar, aunque el experto augura que este cambio "no será inmediato".



"Lo natural sería que en estos niveles se comenzara a establecer un suelo, ya que consideramos que el recorrido a la baja es cada día más limitado", ha precisado Fernández, quien apunta que a partir de ahí empezarían a verse los primeros incrementos. No obstante, no confía en que el euríbor pueda cerrar el ejercicio 2018 en positivo.



Entiende que a medida que se avance hacia la normalización monetaria, "la subida de tipos de interés se antoja más cercana, pudiendo producirse en el primer trimestre de 2018". El analista ha recordado que los bancos, siendo conscientes de esta situación, se han adelantado a este escenario y han encarecido el tipo de interés que ofrecen en sus hipotecas fijas.





