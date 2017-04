PP y Cs se emplazan a pactar en esta legislatura, mientras PSOE y Podemos no creen en el cambio

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez, ha insistido en que hay que ser "ambiciosos" y trabajar entre todos. "Es la legislatura de los pactos, de los acuerdos y hay que hacerlo desde ya, porque se ha perdido mucho tiempo", ha apremiado.

Confía en que los ciudadanos vuelvan a confiar en sus políticos y "hay que anteponer el interés de los ciudadanos a los partidistas" y ha abogado por "dejar de un lado los enfrentamientos".

En esta misma línea se ha pronunciado el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, quien ha defendido la abstención técnica para facilitar la gobernabilidad, pero, ha advertido, "no es un cheque en blanco".

Ha pedido que "cumplan lo que han pactado"

A López Miras le pide que sea "valiente" y se libere "de ataduras". "Tiene que ser dialogante, y

olvidarse del PASado -en relación anterior presidente de la Comunidad- y mirara por el presente y futuro de la Región", ha insistido.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar, considera que es "una oportunidad perdida". "Se ha intentado pasar página, pero se ha hecho en falso, se va a continuar la labor que han hecho hasta ahora".

A su juicio, López Miras ha pronunciado un discurso "manido, repetitivo". "Parecía que estaba escuchando el mismo discurso de Ramón Luis Valcárcel que tantas veces he escuchado a Pedro Antonio Sánchez", ha lamentado.

Asimismo, ha criticado que Ciudadanos ya no sean exigentes, han caido en "no lo cumplen, pues no lo exigimos". "Sus líneas rojas se han convertido en azules", ha reiterado..

No obstante, ha mostrado su disposición para trabajar conjuntamente en las cosas importantes para la Región de Murcia. Al igual que Podemos, quien ha

dejado claro que "tendemos la mano pero no para que un presidente nos tome el pelo".

Su portavoz, Óscar Urralburu, ha lamentado que se haya cerrado "en falso una crisis institucional que aún está abierta en la Región y en el resto del país".

Ha asegurado que tienen muy claro quien sigue mandando en la Región. "Si el PP tenía caja B, la Comunidad tiene un presidente B", al tiempo que advierte, que "con esta investidura no vamos a ir a lo mejor, sino a peor. Un gobierno más débil que no va a estar a la altura".

