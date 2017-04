Herrera dice que todas las CCAA necesitan que se aprueben porque "está en juego" la estabilidad y crecimiento

Así lo ha manifestado el presidente de la Junta durante la presentación del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para este año, que espera que puedan ser aprobados en las próximas semanas en las Cortes de Castilla y León aunque es consciente de que la confirmación de las entregas a cuenta que le corresponden a Castilla y León dependen de las cuentas nacionales.

"Estamos todos en un ay" ha asegurado el presidente de la Junta en referencia a que todas las comunidades autónomas "están en la misma situación y todas" necesitan que salga adelante el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado y aunque ha destacado que él no es parlamentario nacional reconoce que "se ha avanzado mucho" para que las cuentas puedas salir adelante.

Juan Vicente Herrera ha insistido en que hasta que no se aprueben los PGE no se confirmarán los 6.101,7 millones de euros de las entregas a cuenta que le corresponden a la Comunidad, además de que ha precisado que de no aprobarse las cuentas del Estado, Castilla y León estaría "en prórroga presupuestaria, con las cuentas de 2016" y tendría que cerrar el año "meses antes" sin poder desarrollar parte de los proyectos y políticas que crecen.

Por ello, el presidente de la Junta de Castilla y León ha aseverado que "España se juega mucho" y aunque ha reconocido que en los últimos días se han levantado voces "que piden explicaciones y responsabilidades por hechos y noticias que alarman, escandalizan y abochornan" otra cosa es que el país "se juega mucho, se juega su estabilidad y su crecimiento económico".

Y sin estabilidad política y social "no habrá crecimiento económico y sin crecimiento económico no habrá creación de empleo" ha indicado Herrera, que ha augurado que quienes más van a "padecer" serán los que necesitan y buscan un empleo.

