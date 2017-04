Una madre explica por qué no enseña a sus hijos a compartir sus juguetes

"Mi hijo no está obligado a compartir con los tuyos". Así arranca el texto que se ha viralizado estos días a través de las redes sociales, escrito por Alanya Kolberg. En ese mensaje, que desde el 19 de abril ha alcanzado más de 253.000 me gustas y se ha compartido más de 225.000 veces, relata en primera persona cómo es un día en el parque y expone los argumentos por los que no quiere que sus hijos compartan sus juguetes con el resto de niños.

"Tan pronto como llegamos, se le aproximaron seis niños a Carson, todos ellos pidiendo que les dejara su transformer y su camión". Kolberg explica que su primogénito se sintió "abrumado" en ese momento. "Diles que no, Carson", le dijo. "Di que no, no tienes que hacer nada más".

Cuando lo hizo, la actitud del grupo de pequeños fue unánime: se dirigieron a ella para informar de que el pequeño no había querido compartir. "No tiene por qué", replicó. "Si quiere hacerlo, lo hará". Esa respuesta no gustó al resto de padres, y precisamente fue esa "mirada" de desaprovación la que motivó este texto en Facebook.

Kolberg pone un ejemplo claro: si estoy comiendo un sándwich, ¿debo compartirlo con extraños? "Lo ideal es enseñar a nuestros hijos a funcionar como adultos. Sé que hay muchas personas que no saben decir que no, que desconocen cómo poner límites o cómo cuidarse a uno mismo". En cualquier caso, continúa, Carson llevó los juguetes para compartir con una de las niñas del parque, que sí conoce y es su amiga. "Recordad que no vivimos en un mundo donde es obligatorio ceder todo lo que tienes solo porque lo haya dicho otra persona".