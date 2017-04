El jazz vuelve mañana al Museo de la Evolución Humana de la mano de 'Roshan Samtani Trío'

El guitarrista Roshan Samtani estudió jazz en Estados Unidos y ha colaborado con artistas como James Moody, Rufus Reid, Cedar Walton, Paul Meyers, Jon Faddis, Carl Fontana y Toshiko Akiyoshi, entre otros. Además, ha actuado en los siguientes festivales: Sarah Vaughan Festival (Newark, U.S.A.), Copenhagen Jazz Festival (Dinamarca), Festival de Jazz de Ezkaray (La Rioja) y Festival de Jazz de El Escorial (Madrid).

Su repertorio incluye composiciones de jazz 'standards' y música brasileña. En esta ocasión aparecerá en escena tocando la tradición del jazz de la mano de los músicos Pablo Rodríguez (contrabajo) y Mario Calzada (batería) en una propuesta que rememora lo mejor de la música negra americana abordada con el máximo respeto por un trío único, joven y maduro.

Este trío trabaja la tradición del jazz, nutriéndose de un repertorio de 'standards' como 'I've never been in love before', así como de comentarios críticos como 'El Gaucho'. Un repaso por la música de grandes maestros como Charlie Parker, Wayne Shorter o Joe Henderson.

