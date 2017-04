Rey aboga por un acuerdo de Comunidad para defender el distrito único en la prueba de acceso a la Universidad

El consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, se ha mostrado partidario de consensuar en las Cortes entre todos los grupos un acuerdo de Comunidad para la defensa del distrito único en la prueba de acceso a la Universidad, a fin de que el contenido sea el mismo para todas las comunidades autónomas, al considerar que la celebración de diecisiete distintas perjudica los intereses de los estudiantes castellanoleoneses.

Ha sido la principal reflexión extraída de la comparecencia de Rey en la Comisión de Educación de las Cortes, donde ha explicado el contenido de las últimas reuniones sectoriales del ramo celebradas los días 28 de noviembre de 2016 y 30 de marzo de 2017, así como su participación en la Comisión General de Comunidades del Senado el pasado día 27 de marzo, en la que se aprobó alcanzar un Pacto Social y Político en el sector y que Rey entiende que precisa de un único órgano interlocutor, en lugar de las distintas subcomisiones creadas en el Congreso y el Senado.

En su intervención, y tras escuchar el sentir de los grupos de la oposición, ninguno de ellos contrario a la necesidad de impulsar el distrito único a la hora de celebrar la prueba de selectividad, Rey, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha abogado por trasladar en próximas reuniones en Madrid una postura consensuada de Comunidad mediante un acuerdo explícito en las Cortes a favor de que la futura prueba de acceso a la Universidad -la Evaluación de Bachillerato para acceder a la Universidad (EBAU), en sustitución de la PAU-sea única en todo el territorio nacional en cuanto a los criterios de la misma o matrices.

Aunque la novedad es que los alumnos de segundo de Bachillerato pueden titular sin necesidad de presentarse a la EBAU y ésta sólo es exigible para el acceso a la Universidad, el consejero de Castilla y León no se muestra conforme del todo y entiende además que dicha prueba deberá ser la misma para todas las CC.AA, algo que beneficiará a Castilla y León debido al mayor nivel educativo de su alumnado.

"Hay certeza de cómo va a ser la prueba en junio y septiembre, sólo falta saber las preguntas", ha explicado Rey en clave de humor, si bien insiste en la necesidad de que a partir del próximo curso el examen de acceso sea uno para ser más "justo" y no diecisiete, y ello "sin querer ser ni excluyente ni xenófobo", ha apostillado el consejero.

Éste, recogiendo el sentir también de los grupos de la oposición, ha reconocido la tardanza con la que se han determinado finalmente los criterios de la prueba, algo no conocido hasta el mes de marzo, "manteniendo a los alumnos de segundo de Bachillerato en una situación de incertidumbre no propia de un país serio", pese a lo cual confía en que la prueba se desarrolle con normalidad y con similar porcentaje de aprobados.

El consejero, en cambio, se ha felicitado de que Castilla y León acabara imponiendo en Madrid para toda España el modelo de pruebas no evaluables de carácter muestral, no censal, para los alumnos de cuarto de la ESO y sexto de Primaria, ya a partir de este curso, algo que, en opinión del portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, puede plantear también sus riesgos debido a que aún no se ha concretado el criterio para desarrollarla si sólo la pasaron los alumnos que quieran y debido a que la misma podría generar un "efecto manipulativo".

"FALTA DE RESPETO"

Mucho más dura se ha mostrado la portavoz de Podemos, Lorena González, quien ha acusado al consejero de "falta de respeto" a la Cámara por haber demorado durante casi cinco meses la información de sus distintos encuentros sectoriales en Madrid, lo que ha obligado a los grupos a informarse de los distintos acuerdos a través de los medios de comunicación, al tiempo que ha extendido sus críticas tanto a la Consejería como al Ministerio del ramo por la tardanza en concretar los criterios de la prueba de acceso a la Universidad.

"Usted ha comentado que ya sólo falta por saberse las preguntas del examen, y a los profesores, los alumnos y a mi misma ese chascarrillo nos ha hecho idéntica poca gracia", ha censurado la procuradora de Podemos, cuyas críticas por la tardanza de ambos departamentos a la hora de concretar la EBAU han sido compartidas por el portavoz socialista, Fernando Pablos.

Durante el debate, este último ha aprovechado para precisar que su grupo no se opone a la educación concertada siempre y cuando ésta tenga un carácter complementario o subsidiario de la pública. "No puede ser que se supriman unidades en la pública y se mantengan en la concertada", denuncia Pablos, al que se suma en este sentido José Sarrión al precisar que esta misma situación se está produciendo en una localidad como Arenas de San Pedro (Ávila), donde la educación pública "tiene ya un carácter subsidiario de la concertada, lo que denota el interés de transmisión ideológica de la Iglesia católica".

Durante la comisión también ha salido a relucir, entre otras cuestiones, los últimos datos recogidos en el Informe Pisa que sitúan a Castilla y León en un lugar destacado en cuando a ser la Comunidad con menor incidencia del acoso escolar, con un porcentaje de 1,7 de alumnos que dicen haberse sentido acosados, frente al 2,6 a nivel nacional y el 3,7 en el conjunto de países de la OCDE.

Al respecto, Rey ha recordado que Castilla y León ya cuenta con un plan desde hace trece años y se ha mostrado favorable a un Plan Estratégico a nivel nacional que fije criterios para toda España y establezca un "mínimo común denominador", a lo que la procuradora 'popular' María Isabel Blanco ha añadido que los datos demuestran que en la región "se están haciendo bien las cosas. Castilla y León aparece con nombre propio en esa clasificación", se ha felicitado.

